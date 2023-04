Critique de Suzume : à quoi s’attendre du nouveau film de Makoto Shinkai

pas de spoilers

L’affiche se renouvelle ce jeudi avec l’ajout de Suzume, un nouveau film de Makoto Shinkai. Ensuite, notre avis sans spoilers.

© Sony ImagesRevue de Suzume : à quoi s’attendre du nouveau film de Makoto Shinkai.

résumé soit suzume pas de tojimaricomme c’est son titre original au Japon, est sorti en salles ce jeudi 13 avril au milieu de grandes attentes pour sa sortie, puisqu’il s’agit du nouveau film de makoto shinkaï, l’un des esprits d’animation les plus acclamés de ces derniers temps. Après son arrivée sur le marché local, il commence maintenant à atteindre le monde entier, où il devrait avoir un impact positif sur les amateurs d’anime et au box-office.

Cette histoire tourne autour d’une jeune fille de 17 ans nommée Suzume, qui se retrouve dans la paisible ville de Kyushu. Tout change lorsqu’il rencontre un adolescent qui lui dit : « Je cherche une porte ». Suzume tombe sur une seule porte patinée qui se dresse au milieu des ruines comme si elle était protégée de toute catastrophe. Attirée par son pouvoir, la jeune fille atteint la poignée de porte et les portes commencent à s’ouvrir les unes après les autres à travers le Japon, répétant la destruction. Compte tenu de cela, vous devez fermer ces portails pour éviter de nouvelles catastrophes.

Avant de faire référence à la bande, il est important de mettre en évidence la personne derrière celle-ci. makoto shinkaï s’est imposé comme l’un des réalisateurs et scénaristes d’animation les plus importants de ces dernières années en conquérant ses fans avec de grandes œuvres telles que le jardin des mots, votre nom et Le temps avec toi. Maintenant, résumé il semble être une union de toutes ses facettes positives et il ne serait pas étrange que certains l’appellent leur meilleur long métrage à ce jour.

Dès le début, le film amène le spectateur à obtenir une grande quantité d’informations sur la ville où se trouvent les personnages et les alertes sismiques constantes que les habitants reçoivent. Compte tenu de cela, le développement continue son cours avec une histoire fantastique et épique qui a pour protagoniste des catastrophes naturelles, puisque Suzume entretient un traumatisme tout au long de sa croissance à cause de l’une d’entre elles.

C’est là que tout aurait pu se dégrader, mais heureusement pour nous, ils ne sont jamais tombés dans une tragédie pour aller de l’avant avec la prémisse, la transformant plutôt pour naviguer à partir de là en une histoire vraiment émouvante et nostalgique. Ceci, réalisé avec une jeune femme comme personnage central qui ne lâche pas ses conflits internes et est impulsive, mais a tout pour être l’héroïne de son pays.

résumé C’est, tout simplement, un beau film. Dans ses 122 minutes, il maintient un récit unique et fait vivre au public l’expérience de se promener dans les rues et les villes du Japon avec une qualité visuelle qui, sans rien découvrir dans l’œuvre de Shinkai, s’améliore de plus en plus. A certaines occasions, l’animation est généralement le point fort d’une production, mais on retrouve ici, encore une fois, un scénario puissant qui positionne ce film comme l’un des meilleurs de l’année.

