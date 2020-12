GTA Online: Tous les emplacements des 100 figurines d’action de Los Santos et du comté de Blaine (Guide)

Dans «GTA Online», vous pouvez trouver un total de 100 figurines trouver cette promesse une récompense très spéciale si la recherche est réussie. Dans les lignes suivantes, nous vous montrerons où se trouvent ces figurines d’action dans et autour de Los Santos.

Cette tâche est la plus étendue à ce jour, car vous devez trouver un total de 100 figurines d’action dans GTA Online. Mais bien sûr, vous ne repartirez pas les mains vides dans cette recherche!

Figurines d’action: ces récompenses sont disponibles

Pour chaque figurine que vous trouverez dans « GTA Online », vous recevrez une petite récompense sous forme de dollars GTA et de points d’expérience. Au total, vous pouvez obtenir 150 000 dollars GTA et 150 000 points de réputation si vous trouvez tous les personnages distribués dans les comtés de Los Santos et Blaine.

Si vous réussissez, vous pouvez également vous attendre à une récompense très spéciale. Parce qu’une fois la recherche terminée, il fait signe Tenue de rage impuissante avec la bonne coupe de cheveux. À la fin, vous recevrez huit figurines avec lesquelles vous pourrez embellir votre penthouse dans le casino.

Récompense:

150 000 €

150 000 RP

Tenue de rage impuissante

8 figurines à collectionner

Pour que vous ne soyez pas complètement désespéré pendant la recherche approfondie et que vous obteniez toujours la nouvelle tenue, nous avons inclus un peu d’aide dans les lignes suivantes.

Emplacements des 100 figurines d’action dans GTA Online

Pour démarrer la mission, vous devez vous connecter à « GTA Online » et vous recevrez un message du libraire paniqué. Voilà, la recherche peut commencer!

Les personnages trouvés ont différentes tailles, couleurs et formes. Si vous êtes à proximité, vous devriez reconnaître les objets de collection sans aucun problème, car ils brillent.

Tous les emplacements: comment trouver les 100 figurines

Nous avons répertorié tous les emplacements des 100 figurines à collectionner dans et autour de Los Santos sur une carte. Si les marquages ​​ne sont pas assez précis pour vous, regardez la vidéo correspondante:

