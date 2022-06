Les fans de Disney choisissent le casting parfait pour l’action en direct d’Hercule

in

Le film produit par les frères Joe et Anthony Russo avance dans son développement. Henry Cavill et Ariana Grande ne sont que quelques-uns des favoris pour faire la une du film !

©DisneyLe live-action d’Hercule est déjà en développement.

Les action en direct ne se démode pas : puisque Disney a commencé à présenter de nouvelles versions de ses films d’animation classiques, de plus en plus de productions rejoignent la tendance. C’est déjà arrivé avec des histoires de princesse typiques comme La Belle et la Bête, Cendrillon, Mulan Soit Aladdin. Aussi, avec quelques aventures comme Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle Soit Dumbo. Maintenant, il est ajouté à cette liste… ¡Hercule!

Peter Pan, Pinocchio, La Petite Sirène, Blanche-Neige, Merlin, Lilo et Stitch Soit Le bossu de Notre-Dame ne sont que quelques-unes des nouvelles adaptations en cours de développement. Comme si cela ne suffisait pas, la production de Hercule. Et c’est que Disney a déjà trouvé le réalisateur idéal pour son nouveau film d’action en direct : Guy Ritchie. Le cinéaste était responsable de la réalisation Aladdinle premier film à dépasser le milliard de dollars au box-office.

De quoi s’agit-il Hercule? Le film disponible en Disney+ met en scène un adolescent qui a été arraché aux dieux à la naissance et qui a été adopté sur Terre. Finalement, il découvre qu’il a une place sur le mont Olympe aux côtés de son père Zeus. Pour y parvenir, il doit contrôler ses problèmes de développement et devenir un héros. « Avec son ami Pégase, l’étalon volant, et Phil, son énergique entraîneur personnel, Hercule tente de battre Hadès une fois pour toutes.», conclut son synopsis officiel.

La production progresse main dans la main Joe et Anthony Russoles frères derrière des phénomènes comme Avengers : Fin de partie. En principe, Dave Callaham était responsable de la rédaction du premier brouillon et, selon Deadline, ils sont toujours à la recherche des bons rédacteurs. C’est pourquoi ils n’ont pas encore décidé des membres de la distribution. Mais les fans de Disney ne perdent pas de temps et, après avoir consulté l’utilisateur FilmUpdates qui sont les acteurs idéaux pour mener le projet, ils ont choisi leurs favoris.

Dans le rôle d’Hercule, un acteur se démarque notamment : Aaron Taylor Johnson. Ils ont également mentionné parmi les candidats possibles pour Zane Phillips, Noah Centineo, Henry Cavill et Sam Heughan. pour le rôle de Mégareil n’y a pratiquement pas eu de discussion : Elizabeth gillies Elle est l’actrice parfaite selon les fans du film. Pourtant, certains utilisateurs ont opté pour Zendaya, Simone Ashley, Alexa Demie et Ariana Grande.

+ Les utilisateurs choisissent Hercules et Megara pour l’action en direct

