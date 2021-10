Remplacement de la batterie du MacBook : ces options sont disponibles

La batterie de votre MacBook se décharge de plus en plus vite ? Dans ce cas, vous n’avez pas nécessairement besoin d’acheter un nouvel ordinateur portable Apple tout de suite. Nous expliquons comment vérifier l’état de la batterie du MacBook, ce que vous devez savoir avant de remplacer la batterie et comment procéder pour retirer et installer la batterie.

Que sont réellement les cycles de charge ?

Comme pour les smartphones, la batterie du MacBook perd une partie de sa capacité maximale au fil des ans en raison de la charge et de la décharge. Selon les modèles, selon Apple, entre 300 et 1 000 cycles de charge sont possibles avant que la batterie ne soit considérée comme « épuisée ». La batterie n’est alors pas subitement inutilisable, mais perd de plus en plus de ses performances et doit être remplacée.

Un cycle de charge est considéré comme terminé lorsque toute la puissance de la batterie est épuisée. Cependant, cela ne doit pas nécessairement provenir d’un seul processus de charge. Par exemple, vous pouvez utiliser jusqu’à la moitié de la charge de la batterie de l’ordinateur portable en une journée, puis la recharger complètement. Si vous répétez cela le lendemain, cela comptera comme un cycle de charge, pas deux. Cela peut donc prendre plusieurs jours pour terminer un cycle de charge.

Vérifiez l’état de la batterie du MacBook

Si vous souhaitez maintenant vérifier par vous-même l’état de la batterie de votre MacBook, vous devez procéder comme suit :

Cliquez sur le logo Apple dans la barre de menu ci-dessus. Sélectionnez « À propos de ce Mac », puis sélectionnez « Rapport système ». Trouvez l’élément « Alimentation » dans la longue liste et cliquez dessus. Vous verrez maintenant des informations sur le nombre de cycles de charge, l’état de la batterie et la capacité maximale.

Une autre façon de vérifier l’état de la batterie peut être trouvée dans les paramètres du système. Ouvrez-le et cliquez sur le symbole « Batterie » puis dans le coin inférieur droit de la fenêtre sur l’élément de menu « État de la batterie » : Vous trouverez ici des informations sur l’état de la batterie (normal / remplacer bientôt / remplacer maintenant / attendre le batterie) et la capacité maximale.

Remplacez vous-même la batterie du MacBook

Si vous possédez un MacBook sorti après la mi-2009, il possède probablement une batterie intégrée et collée. Dans ce cas, vous feriez mieux de vous abstenir de remplacer la batterie vous-même – cela peut endommager l’ordinateur portable.

Avec les anciens modèles, cependant, vous pouvez simplement retirer la batterie. Voici comment vous devez procéder :

Placez le MacBook éteint (!) avec le dos vers le haut sur une surface. Selon le modèle, utilisez un tournevis cruciforme ou pentalobe pour desserrer toutes les vis situées sous le boîtier et retirez le couvercle. La batterie du MacBook ressemble à une boîte noire allongée. Utilisez un tournevis Torx pour retirer toutes les vis fixant la batterie au boîtier. Soulevez la batterie et débranchez soigneusement le câble reliant la batterie au MacBook. Retirez ensuite la batterie. Placez la nouvelle batterie dans le MacBook, connectez le câble et vissez-le en place. Replacez ensuite le bas du MacBook sur le boîtier et fixez-le avec les vis. Ensuite, vous devez calibrer la batterie du MacBook. Pour ce faire, vous devez charger complètement la batterie deux ou trois fois, puis la décharger à nouveau.





Remplacement de la batterie du MacBook chez Apple

Si vous souhaitez faire remplacer la batterie du MacBook par Apple, vous devez d’abord vérifier les conditions de garantie, les lois de protection des consommateurs ou toute couverture AppleCare +. L’échange peut être couvert et gratuit. Le remplacement de la batterie hors garantie est payant et varie selon le modèle de MacBook :

MacBook Pro 16 pouces : 209 euros

MacBook Pro 15 pouces Retina : 209 euros

MacBook Pro 13 pouces Retina : 209 euros

MacBook Pro 15 pouces : 139 euros

MacBook Pro 13 pouces : 139 euros

MacBook Air 13 pouces : 139 euros

MacBook Air 11 pouces : 139 euros

MacBook 12 pouces : 209 euros

Échange de batterie avec un autre fournisseur

Alternativement, vous pouvez bien sûr faire remplacer la batterie du MacBook par un réparateur non certifié par Apple. L’échange ici est souvent moins cher qu’avec Apple ou l’un des fournisseurs approuvés par Apple. L’inconvénient : ces ateliers de réparation n’utilisent généralement pas de pièces de rechange d’origine et vous perdez également vos droits de garantie. De plus, certains fournisseurs refusent tout simplement de remplacer les batteries fermement collées.

sommaire