Assassin’s Creed Valhalla : Discovery Tour s’appelle Age of the Vikings et sortira à l’automne 2021

Assassin’s Creed Valhalla fait bien sûr partie du Ubisoft en avant et à côté d’un premier aperçu du deuxième DLC Le siège de Paris ainsi qu’une éventuelle perspective d’un extension du troisième étage dans le 2ème année post-lancement, est maintenant officiellement devenu le Circuit découverte annoncé, avec le titre très approprié : L’âge des Vikings.

Viking Age, le circuit découverte d’Assassin’s Creed Valhalla

Un péché AC Odyssée et Origines sera également « Assassin’s Creed Valhalla » avec un Circuit Découverte équipé. La sortie de celui-ci est pour le Automne 2021 prévu et mettra fin au jeu L’ère des Vikings vous rapprocher.

Qu’est-ce que le Circuit Découverte ? Avec ça Mode d’apprentissage le monde du jeu de Valhalla peut-il interactif et libre de toute violence à explorer. La visite a été développée en collaboration avec des experts afin de rendre les connaissances sur l’ère des Vikings authentiquement tangibles et de les incorporer dans le monde d’AC Valhalla aussi historiquement que possible.

© Ubisoft

Combien coûte le mode ? Le circuit découverte est pour tous les propriétaires de « Assassin’s Creed Valhalla » complètement libre être disponible. La mise à jour prévue à l’automne intégrera simplement le mode dans le jeu. De plus, une version PC numérique autonome peut être achetée, qui est disponible via Ubisoft Connect.

Le contenu post-lancement se poursuivra en 2022

Ubisoft confirme également qu’AC Valhalla bénéficiera également d’un support complet pour une deuxième année. Parmi eux se trouvent beaucoup plus de contenu et d’événements gratuits. Désormais, cela inclut les Tenue de Basim, qui est déjà disponible via Ubisoft Connect. Cela suivra également dans les prochaines semaines Épée à une main comme une nouvelle arme.

le le deuxième DLC sera à l’été 2021 apparaître. Le siège de Paris fait partie du Season Pass, mais peut également être acheté séparément.