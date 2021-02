Comment Mary Wilson est-elle morte? Ce que nous savons de la mort du chanteur Supremes

Après avoir fait partie d’un groupe de musique qui allait changer l’industrie pour toujours, Mary Wilson – l’un des membres fondateurs de The Supremes – est décédée à 76 ans.

Son attaché de presse, Jay Schwartz, a confirmé que Wilson était décédé dans la nuit du lundi 8 février.

Précédant Wilson dans la mort est sa collègue membre Supremes, Florence Ballard, décédée en 1976; elle était le seul membre d’origine à rester dans le groupe jusqu’à sa dissolution en 1977.

Comment Mary Wilson est-elle morte?

Il n’y a pas encore beaucoup d’informations, mais lisez la suite pour tous les détails.

CONNEXES: Les superbes histoires d’amour de 5 incroyables auteurs noirs

La cause de la mort de Mary Wilson n’est pas claire.

Le représentant de Wilson n’a pas partagé une cause de décès, et jusqu’à présent, tout ce que Schwartz a partagé est qu’il est « dévasté » que Wilson soit mort dans sa maison de Henderson, Nevada.

Bien qu’elle ait 76 ans, sa mort est soudaine – Wilson ne semblait pas avoir de problèmes de santé sous-jacents qui avaient été abordés publiquement, il est donc difficile de savoir pourquoi cela s’est produit, mais j’espère que nous aurons plus de réponses bientôt.

«Mary était une force de la nature», a déclaré le PDG de la Recording Industry Association of America, Mitch Glazier, dans un communiqué.

«Elle n’a jamais cessé de pousser pour ce qu’elle pensait être juste et ne craindrait pas un combat digne. Et elle a fait une différence en assurant un traitement équitable pour des générations d’artistes classiques et en ouvrant la voie aux stars de demain. Figure incontournable de l’histoire de la musique et des droits des artistes, nous sommes tous à la RIAA fiers et honorés d’avoir appelé Mary une amie. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches pendant cette période difficile. »

Il y a quelques semaines à peine, Mary a publié une vidéo sur YouTube sur son enthousiasme pour l’année à venir.

La mort de Wilson semble particulièrement soudaine en raison de la récente date à laquelle elle avait partagé ses grands projets pour l’avenir. Non seulement Wilson semblait prospérer, mais elle avait également l’intention de continuer à sortir de la musique.

Le 6 février (à peine deux jours avant sa mort), Wilson s’est rendue sur YouTube pour partager son enthousiasme pour le Mois de l’histoire des Noirs et le 60e anniversaire de The Supremes:

«Nous allons parler de The Supremes – 60e anniversaire! J’en parlerai beaucoup, car je travaille avec Universal qui va sortir de nouveaux enregistrements de Mary Wilson! Nous avons donc Red Hot, les chansons de Gus Dudgeon que j’ai faites à la fin des années 70, et elles sont pleines de chansons merveilleuses qui ne sont jamais sorties, mais il y aura aussi d’autres chansons, de nouvelles chansons surprenantes, de nouveaux enregistrements!

Wilson était surtout connu pour être l’un des Supremes originaux.

Avec Florence Ballard et Diana Ross, Wilson était l’un des membres fondateurs de The Supremes dans les années 60.

Bien que Ballard et Ross quittent le groupe en 1967 et 1970, Wilson y restera jusqu’à la dissolution du groupe en 1977.

Ils sont rapidement devenus l’un des groupes Motown les plus célèbres et les plus réussis de l’histoire de la musique, sortant des chansons comme « Baby Love » et « You Keep Me Hanging On ».

Plus tard, Wilson a continué à publier des livres, y compris son autobiographie, Dreamgirl: Ma vie de suprême, et finirait par concourir sur Danser avec les étoiles en 2019.

Wilson a été mariée à Pedro Ferrer de 1974 à 1981 et a eu trois enfants: Pedro, Turkessa et Rafael, qui a été tué à 14 ans dans un accident de voiture en 1994 alors que Wilson était au volant.

Diana Ross a envoyé ses condoléances.

Ross – qui est maintenant le seul membre vivant des Supremes originaux – a réagi à la mort de Wilson dans un tweet déchirant mardi matin.

« Je viens de me réveiller avec cette nouvelle, mes condoléances à la famille de Mary, je me souviens que chaque jour est un cadeau, j’ai tellement de merveilleux souvenirs de notre temps ensemble, » Ross a tweeté. « Les Supremes continueront de vivre, dans nos cœurs. »

Emelyne est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.