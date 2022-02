La nouvelle série, basée sur l’infâme ex-couple Pamela Anderson et Tommy Lee, dramatise le scandale de leur fuite de sex tape, qui s’est avérée provenir d’un vol accidentel. Alors, quelle est la valeur nette de Pamela Anderson maintenant ?

Quelle est la valeur nette de Pamela Anderson en 2022 ?

Pamela Anderson a une valeur nette estimée à 20 millions de dollars (15 millions de livres sterling), selon Celebrity Net Worth.

Elle a commencé sa carrière dans le mannequinat, apparaissant pour la première fois en tant que cover girl du magazine Playboy en octobre 1989. Au cours de sa carrière de 22 ans dans le magazine, elle est apparue sur plus de couvertures de la publication que tout autre modèle, selon le Casino. Horaires de la ville.

Anderson a ensuite fait son chemin dans l’industrie du théâtre, décrochant un petit rôle dans la série comique ABC Home Improvement. Elle a joué le rôle de Lisa pendant deux saisons avant de passer à Baywatch, un sommet de sa carrière.

Pamela Anderson dans Alerte à Malibu (FREMANTLE MEDIA / ELLEMEN)

Entre autres concerts de mannequinat, Anderson a continué à apparaître en 2006 Borat: Cultural Learnings of America pour Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, qui suit le personnage de Sacha Baron Cohen alors qu’il tente de l’enlever et de l’épouser.

La star a également été impliquée dans des séries de télé-réalité, comme Big Brother, Dancing With The Stars et Dancing On Ice.

Anderson est également une entrepreneure qui a publié son livre, Star, en 2004 qu’elle a co-écrit avec Eric Shaw Quinn, qui détaille un adolescent qui poursuit la fortune et la gloire. Elle a également lancé des collections avec la marque de mode végétalienne de luxe française Ashoka Pariset marque de lingerie Coco De Mer.