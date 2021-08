Comment Instagram punit les travailleuses du sexe tout en profitant du porno

La censure des travailleuses du sexe et du contenu pornographique sur Instagram n’est pas un phénomène nouveau, mais la dernière mise à jour des conditions d’utilisation du site de médias sociaux appartenant à Facebook a lancé une attaque particulièrement ciblée contre l’industrie du sexe.

Le changement, qui est entré en vigueur le 20 décembre 2020, a été annoncé par les travailleuses du sexe, dont beaucoup estiment que l’application délègue délibérément leurs entreprises et les prive d’une source de revenus.

Depuis des années maintenant, des artistes pour adultes, des éducateurs sexuels et d’autres personnes travaillant dans l’industrie du sexe se sont battus contre des interdictions présumées et des contenus supprimés, mais ce dernier succès pourrait affaiblir l’un des derniers moyens d’auto-promotion en toute sécurité pour les travailleurs.

Pourtant, Pornhub, le premier site pornographique au monde, fait de la publicité gratuitement auprès de ses 12,5 millions d’abonnés Instagram. L’entreprise de 2,7 milliards de dollars semble échapper à la colère des termes et conditions d’Instagram.

Comment les règles d’Instagram ciblent les travailleuses du sexe

Les conditions d’utilisation mises à jour exigent le respect des règles de sollicitation sexuelle de Facebook. Cela inclut, parmi de nombreuses autres restrictions strictes, des images ou des images de strip-tease, d’offrir des conversations sexuelles ou sexuelles et de mentionner des activités sexuelles.

Instagram a également maintenu son interdiction en 2019 d’utiliser des «émojis sexuels». Les pêches et les aubergines sont strictement à utiliser comme aliments!

Au-delà du jargon juridique, ces règles se manifestent réellement en empêchant les travailleuses du sexe de promouvoir, de faire de la publicité ou d’offrir des services à leurs abonnés Instagram.

Bien qu’Instagram n’ait pas été clair sur les détails, de nombreux travailleurs du sexe qui se connectent à leurs OnlyFans, à des chats privés ou à d’autres contenus liés aux affaires les pénaliseront. Certains utilisateurs ont même incité un boycott mondial de l’application le 20 décembre en solidarité avec les travailleuses du sexe.

Instagram a nié les allégations selon lesquelles leurs règles ciblent délibérément les travailleuses du sexe, mais cela n’a guère rassuré les personnes qui en ont entendu parler à maintes reprises.

Pendant des années, Instagram a nié l’existence d’une interdiction de l’ombre qui restreint la visibilité d’un compte sans en informer l’utilisateur, mais de nombreux travailleurs du sexe sont appeler la plateforme pour mentir et continuer à les censurer.

Rebecca Crow, une travailleuse du sexe genderqueer basée à Londres a vu son ancien compte (@katsandcrows) supprimé par Instagram 7 fois, perdant une fois 725000 abonnés du jour au lendemain après avoir fait la promotion de son entreprise en ligne. Ils ont organisé des manifestations devant les bureaux londoniens d’Instagram au début de 2020, mais n’ont reçu aucune réponse du géant des médias sociaux.

Pourquoi les « Conditions d’utilisation » d’Instagram ont-elles été mises à jour?

Le changement de règle le plus récent fait partie d’un lent resserrement de la laisse qu’Instagram a mené au cours des dernières années. Mais cela semble particulièrement surprenant compte tenu de l’année de l’industrie du sexe.

Avec la fermeture des clubs de strip-tease et des bars et la montée en puissance des OnlyFans, le travail du sexe en ligne est devenu courant. Les médias sociaux sont l’un des moyens les plus sûrs et les plus lucratifs pour les travailleurs du sexe de se faire connaître tout en se réservant le droit de bloquer les utilisateurs ou de supprimer le contenu qu’ils ne souhaitent plus partager.

Alors pourquoi Instagram décide-t-il de persécuter les travailleuses du sexe?

L’explication la plus probable est la mise en œuvre des projets de loi controversés FOSTA-SESTA de 2018 (Fighting Online Sex Trafficking Act et Stop Enabling Sex Trafficking Act). Adoptés par Donald Trump, ces projets de loi visaient à freiner le trafic sexuel en ligne en rendant les sites responsables des incidents de traite et en permettant aux survivants de la traite de poursuivre ces sites Web pour avoir facilité leur victimisation.

Dans la pratique, la loi a probablement poussé le trafic sexuel plus loin dans la clandestinité et l’a rendu plus difficile à prévenir en ciblant les éditeurs de sites Web plutôt que les vrais trafiquants.

Au lieu de cela, ce qui se passe, c’est que les sites sur-contrôlent désormais le contenu sexuel et ne font aucune distinction entre le travail sexuel consensuel et non consensuel, ce qui nuit à la fois aux victimes de la traite sexuelle et aux travailleurs du sexe légitimes.

Plonger la traite des êtres humains dans la même catégorie que les personnes faisant la promotion de leurs OnlyFans personnels ou publiant des tutoriels de pole dance repousse un mouvement pour que le travail du sexe soit protégé par la loi.

Ces restrictions sont particulièrement insultantes et sapent les professionnel (le) s du sexe lorsque des célébrités et des personnes de premier plan publient librement des contenus risqués sans être signalés ou supprimés.

En août 2020, les travailleuses du sexe ont été indignées contre Bella Thorne après avoir gagné 1 million de dollars en une seule journée lorsqu’elle a rejoint OnlyFans. Le fait de violer et d’embourgeoiser cet espace était perçu comme une gifle au visage des travailleuses du sexe qui comptaient uniquement sur OnlyFans pour leurs revenus.

Maintenant, alors que de plus en plus de travailleuses du sexe sont bannies et supprimées d’Instagram, Thorne fait de la publicité ouvertement à ses 24,2 millions d’abonnés avec des liens «Swipe Up», des photographies censurées et une histoire intitulée «Horny».

Comment PornHub s’en sort avec la publicité sur Instagram

Mais le vrai double standard qui crache au visage des travailleuses du sexe individuelles est le refus d’Instagram de punir Pornhub, le site porno le plus rentable au monde.

La page Instagram de Pornhub compte plus de followers que les Instagram des 10 meilleurs créateurs d’OnlyFans réunis, prouvant que même si les créateurs de porno tentent de trouver l’autonomie et la propriété de soi, un site continue d’avoir le monopole.

Il est presque impossible pour les hommes et les femmes derrière ces publications interdites par l’ombre et ces comptes supprimés de rivaliser avec ce site et les conditions d’utilisation mises à jour ne nivelleront certainement pas les règles du jeu.

Comment Pornhub fait-il de la publicité sur Instagram sans être puni?

La réponse réside en partie dans un bon marketing sur les réseaux sociaux. La responsable des médias sociaux de Pornhub, Aria Nathaniel, est une star à part entière, connue pour ses tweets pleins d’esprit et ses histoires Instagram de style vlog gardant les abonnés au courant des dernières nouvelles de Pornhub.

Elle et son équipe naviguent soigneusement dans les règles en ne devenant jamais trop explicites dans les images ou suggestives dans les légendes. Le profil Instagram de Pornhub n’a même pas de lien dans sa biographie, il ne peut donc pas être accusé d’offrir de la pornographie, même si c’est exactement ce qu’il fait en existant.

Ce type de contournement intelligent des règles est une option de marketing moins accessible pour les travailleurs du sexe individuels. Non seulement ils ne peuvent pas se permettre des équipes dédiées aux médias sociaux, mais ils n’ont pas le luxe d’une présence en ligne qui se fait essentiellement la publicité.

Les travailleuses du sexe ne peuvent pas référencer leur profession dans leur nom d’utilisateur ou leur biographie sans risquer des répercussions. Ils ne peuvent pas non plus se permettre de faire de la publicité payée ou des campagnes de marketing d’influence comme PornHub.

Contrairement aux professionnel (le) s du sexe, Pornhub bénéficie grandement de la force du nombre – en particulier lorsque ces chiffres ont un signe dollar devant eux.

Alors qu’Instagram supprimera volontiers le compte d’un petit créateur de contenu sexuel, ils ne vont pas prendre la même action sur le compte de Pornhub et risquent de bouleverser une entreprise de plusieurs milliards de dollars ou les 12,5 millions d’abonnés qui engrangent des revenus publicitaires pour le social. plate-forme médiatique.

Pendant des années, Pornhub et d’autres distributeurs de porno massifs ont profité du travail du sexe tandis que les stars individuelles de cette industrie reçoivent toute la stigmatisation et presque rien du chèque de paie. Instagram ne peut pas être entièrement blâmé pour cette inégalité.

Mais à une époque où des sites comme OnlyFans et des mouvements de protection des droits des travailleuses du sexe donnent enfin à cette communauté une chance de gagner de l’argent en toute sécurité, sans exploitation, Instagram ne pourrait-il pas mettre un peu moins d’obstacles entre les travailleuses du sexe et leurs revenus?

Alice Kelly est une écrivaine, féministe et créative passionnée par les sujets d’actualité et les actualités. Attrapez-la en train de couvrir tous les problèmes de justice sociale qui bourdonnent autour de vos flux de médias sociaux.