Control Z Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et tout le reste

APC Metered-by-Outlet with Switching Rack PDU ZeroU 2G - unité de distribution secteur - 3.3 kW

Contrôle des sorties individuelles à distanceCapacité de mesure par priseSeuils de déclenchement de l'alarmeRetards d'alimentation La combinaison des bandeaux de prises commutées et des bandeaux de prise mesurées permet un contrôle avancé et personnalisable par l'utilisateur de l'alimentation, ainsi qu'une mesure de l'alimentation par prise.

Les contrôles à distance au niveau des prises permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, et ainsi de redémarrer à distance les équipements et de limiter l'utilisation illicite des prises.

Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension.

Évitez la surcharge des circuits pendant la reprise de l'alimentation et prolongez la durée de fonctionnement des équipements sensibles en gérant les priorités du délestage de charge.

La mesure du courant permet de surveiller les charges connectées, à distance et en temps réel.

Les bandeaux de prises commutées assurent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotés d'un port pour sonde de température/d'humidité et de prises IEC verrouillables.

Des alertes définies par l'utilisateur émettent un avertissement en cas de risque de surcharge afin d'éviter les pannes de votre matériel informatique sensible.

Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises commutées, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, ou Telnet, mises à disposition par les plates-formes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager. - Offre exclusivement réservée aux professionnels