Comment faire un établi à Valheim

Lorsque vous démarrez votre jeu à Valheim, vous n’avez qu’un nombre limité de recettes apprises, et pour en débloquer davantage, vous devrez créer un établi. Cela dit, voici tout ce que vous devez savoir sur la fabrication d’établis à Valheim.

Comment obtenir un établi à Valheim

Pour fabriquer un établi à Valheim, vous aurez besoin d’un total de dix bois et d’un marteau. Vous pouvez obtenir du bois en coupant des arbres dans le jeu, mais au début, vous devrez trouver des bouleaux, car toute autre chose nécessitera une compétence plus élevée avec des haches.

Pour fabriquer un marteau, vous aurez besoin de trois bois et deux pierres; vous savez déjà comment obtenir le bois, mais vous devrez soit extraire de gros rochers, soit les trouver sur le sol pour obtenir de la pierre. Une fois le marteau fabriqué, vous débloquerez la recette de l’établi et pourrez ensuite construire un établi.

En relation: Comment obtenir du cuivre à Valheim

Lorsque vous avez les dix bois requis, équipez simplement le marteau et faites un clic droit pour ouvrir le menu de construction; une fois dans le menu de construction, vous voudrez cliquer sur l’artisanat. Sous cet onglet, vous pourrez créer et placer un établi; cependant, vous devrez vous assurer qu’il y a un toit dessus avant de pouvoir l’utiliser.

Il n’a pas besoin d’être joli, comme le montrent mes compétences en construction de niveau maître ci-dessus; il vous suffit d’avoir un toit complet au-dessus de l’établi pour y accéder; après cela, vous pouvez ensuite l’utiliser pour mettre à niveau des outils et fabriquer des objets.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous proposons une liste croissante de guides comme celui ci-dessus. Cela dit, revenez plus tard et nous aurons d’autres guides dans les semaines et les jours à venir.