Spider-Man: Tom Holland de No Way Home répond au camée surprise de Netflix Star

Récemment présenté en salles, Spider-Man : Pas de chemin à la maison apporté avec lui beaucoup de grandes surprises. Un retour de personnage en particulier a attiré beaucoup d’attention, et Tom Holland lui-même a pesé. Si vous souhaitez éviter Spider-Man : Pas de chemin à la maison SPOILERS alors s’il vous plaît, détournez le regard maintenant.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison Tom Holland a enfin parlé de l’un des nombreux camées surprises présentés dans la sortie épique du MCU. À savoir, le retour de Netflix casse-cou la star Charlie Cox, qui apparaît dans le film en tant qu’alter ego Matt Murdock pour aider le Hollandais Peter Parker à sortir d’un embouteillage juridique. Dans une discussion avec Marvel.com, Holland a décrit son travail avec Cox comme « tho » et a adoré faire équipe avec un autre super-héros dans une scène de style plus terre-à-terre.

« Nous avons eu tellement de plaisir à travailler avec Charlie. C’est vraiment intéressant de faire une scène entre deux super-héros qui n’a pas de vrai truc de super-héros dedans. À part le moment où il attrape la brique. C’était génial. »

Bien que la scène n’inclue pas MJ, Zendaya a révélé qu’elle avait été présente sur le plateau pour regarder les événements se dérouler en ajoutant: « Je n’ai pas pu être là … J’étais là pour les coulisses vous regarder les gars. Mais je n’ai pas pu être dedans. » Holland a manifestement aimé l’opportunité de travailler avec le casse-cou star concluant: « Mais c’était génial. J’ai adoré travailler avec Charlie. »

Il y a eu des rumeurs concernant le rôle de Charlie Cox dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison depuis un certain temps maintenant, avec le caméo en question mettant en vedette Cox partageant l’écran avec le Hollandais Peter Parker, ainsi que Tante May et Happy Hogan. Holland avait taquiné le retour triomphal de Cox dans le passé, et alors qu’il jouait timidement, beaucoup ont deviné qu’il inclurait Matt Murdock. « Ce sont quatre personnes assises à une table, ayant une conversation sur ce que c’est que d’être un super-héros, et c’était incroyable », a déclaré Holland. « L’autre jour, nous avons regardé la scène, mon frère et moi, et nos mâchoires étaient au sol. » Nul doute que de nombreux spectateurs ont eu la même réaction.

Comme tant d’autres stars de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, Charlie Cox a nié son implication à plusieurs reprises au cours des derniers mois. « Je n’avais pas entendu ces rumeurs, mais ce n’est certainement pas avec mon Daredevil. Je n’y suis pas impliqué », a déclaré Cox à propos de son implication supposée en septembre. « Si c’est vrai, ce n’est pas avec moi. C’est avec un autre acteur. En tant que fan des films Marvel, j’ai adoré les petits trucs où ils apparaissent ici et là mais parce que nous étions sur Netflix, nous n’avons pas pu faire autant pour des raisons juridiques, je ne sais pas pourquoi. Mais j’aime l’idée que Jessica et Matt apparaissent en arrière-plan ou Matt en tant qu’avocat conseillant Peter Parker. Ce serait vraiment, vraiment cool. » Il est probable que personne ne croira jamais un autre mot de ce qu’il dit.





Le retour de Charlie Cox donne également du poids à d’autres rumeurs liées à Daredevil qui circulent, y compris la récente fuite qui révélerait prétendument une grille de casting confirmant qu’un projet Marvel Daredevil est effectivement en cours de développement.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison trouve Peter Parker demandant au docteur Strange d’aider à faire de son identité en tant que Spider-Man un secret à la suite de sa révélation publique, qui a conduit au déchaînement du multivers, et a été publié le 17 décembre 2021.





