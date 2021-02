La signification des bandages de The Weeknd au Super Bowl

The Weeknd a livré une performance envoûtante au spectacle de la mi-temps du Super Bowl, mais qu’y avait-il avec les danseurs de sauvegarde bandés?

Le chanteur de « Blinding Lights » a arboré de la gaze et des points de suture à plusieurs occasions publiques pour promouvoir son dernier album. Après des heures.

Le look dur est devenu une stratégie marketing accrocheuse, mais l’album et l’esthétique qui l’accompagne font également une déclaration audacieuse sur l’image corporelle.

La performance emblématique de la chanteuse canadienne à la mi-temps était une continuation de ce thème en sondant une obsession croissante de modifier les apparences physiques.

The Weeknd a fait ses débuts avec cette esthétique unique dans son clip « Blinding Lights » dans lequel il semblait ensanglanté et blessé après avoir conduit en état d’ébriété. Ensuite, aux AMA 2020, il est apparu sur le tapis rouge avec des bandages et des yeux noirs.

Quand il a sorti son clip « Save Your Tears », The Weeknd avait enlevé ses bandages pour révéler un visage prothétique qui reproduisait la chirurgie plastique extrême, nous savions qu’il était temps d’abandonner les mèmes et de commencer à prêter attention à la signification de ce choix créatif.

Beaucoup pensaient que The Weeknd se moquait de son ex, Bella Hadid, et de ses prétendues améliorations cosmétiques, mais les bandages et la chirurgie plastique font en fait partie d’un commentaire beaucoup plus large sur la culture des célébrités et l’image corporelle.

Et quoi de mieux pour explorer ce thème plus loin que sur la scène très publique du Super Bowl?

The Weeknd a parlé de l’esthétique de l’album avant sa performance au Super Bowl.

« L’importance de l’ensemble des bandages sur la tête reflète la culture absurde de la célébrité hollywoodienne et des gens qui se manipulent pour des raisons superficielles pour plaire et être validé », a-t-il déclaré.

Cette progression de la blessure à sa nouvelle apparence transformée faisait partie d’une histoire cohérente soigneusement conçue que le chanteur explore dans son album.

Sa musique témoigne des pressions de la renommée et demande aux autres de se conformer aux idéaux.

Les bandages, l’album et la performance du Super Bowl explorent également la pression exercée sur les artistes pour qu’ils choquent et repoussent toujours les limites.

Le personnage incarné par The Weeknd est poussé, dit-il, à «des niveaux accrus de danger et d’absurdité au fur et à mesure que son histoire continue».

Bien que le visage propre et sans bandage lors de sa performance au Super Bowl, The Weeknd a fait un clin d’œil à son Après des heures personnage en tant que danseurs portant des bandages est apparu sur scène et sur le terrain partout.

En tant qu’artiste, The Weeknd n’est pas étranger à jouer avec les personnages et les concepts dans son travail.

Le sien Starboy L’album, dit-il, était axé sur l’implication des fans et «les amener à jouer avec eux».

Mais à une époque où nous sommes de plus en plus isolés et où les célébrités nous ressemblent de moins en moins, les bandages jouent avec la notion de divisions et le manque de relatabilité lorsqu’il s’agit de la culture des célébrités.

Le thème semble particulièrement approprié pour que la toute première représentation du Super Bowl ne soit pas vue par une foule dans le stade!

