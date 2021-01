The Christmas Chronicles 2 Star révèle une scène de stries d’elfe nue qui devait être coupée

La joie de Noël de 2020 a reçu un peu d’aide de Netflix avec la sortie de Les chroniques de Noël 2. Mettant en vedette Kurt Russell dans le rôle du père Noël et Goldie Hawn dans le rôle de Mme Claus, le film mettait également en vedette un elfe diabolique du village du père Noël qui se transforme en humain, joué par Deadpool 2 star Julian Dennison. Dans une interview avec CinemaBlend, Dennison a révélé que la scène montrant sa transformation d’elfe en homme a presque fini par être NSFW.

« Je me souviens de la transformation en humain … de la scène de la grange. Nous étions dans l’écurie, et je suis à côté du traîneau, je me souviens de tout ça, de la transformation dans l’ombre, de la fuite. Je me souviens dans un projet précédent, J’étais censé être nu. J’étais censé être nu, et ils allaient me faire courir à travers le [forest.] Comme, tu pourrais dire que je suis nu, mais pas vraiment, parce que je courrais à travers la forêt et les ombres. Je pense qu’ils se sont souvenus que c’était The Christmas Chronicles, c’est pour tous les âges, mais ce sont surtout les enfants qui les regarderont. Alors ils ne pouvaient pas me mettre complètement nu, courant à travers la forêt. «

Dans Les chroniques de Noël 2, l’elfe joué par Julian Dennison, nommé Belsnickel, était l’un des favoris du Père Noël. Après que le Père Noël ait commencé à consacrer de plus en plus de temps à faire des cadeaux pour les enfants du monde, Belsnickel est devenu jaloux. Incapable de cacher sa jalousie, Belsnickel a fini par être maudit sous forme humaine et a ensuite comploté pour mettre fin à toute l’opération du Père Noël.

Le film a ajouté de nombreuses nouvelles parties à la mythologie du Père Noël, notamment en donnant au personnage de Saint Nick une histoire appropriée. De toute évidence, Netflix espère mettre en place une franchise entière pour la série. Dans une interview précédente, le réalisateur du film, Chris Columbus, avait affirmé que bien qu’il n’y ait pas de plans immédiats pour un troisième Chroniques de Noël film, les graines sont déjà jetées pour une nouvelle sortie.

« Il y a un moment émouvant dans le film où ils regardent les enfants fabriquer des anges des neiges, et Mme Claus dit: » C’est tellement agréable d’avoir à nouveau de vrais enfants au village. Mais vous vous dites: « Nous n’expliquons jamais pourquoi elle Il y a une sorte de chose cachée, légèrement sombre et mélancolique dans leur passé que nous ne connaissons pas. Et j’aime le fait que nous ne traitons pas de ça dans ce film. C’est dans certaines des notes que Kurt a écrites. Nous savons ce que c’est. Peut-être que ça se connecte si nous avons la chance d’en faire un troisième. t sais [if there will be a third film]. Mais c’est intéressant car pour le moment, je ne peux même pas penser à ce que pourrait être le troisième film potentiel. Mais nous sommes certainement prêts à ouvrir encore plus ce monde. «

Réalisé et produit par Chris Columbus, qui a réalisé Seul à la maison, et Harry Potter à l’école des sorciers, Les chroniques de Noël 2 stars Kurt Russell, Goldie Hawn, Darby Camp, Kimberly Williams-Paisley, Jahzir Bruno, Julian Dennison, Tyrese Gibson, Judah Lewis, Sunny Suljic, Darlene Love et Malcolm McDowell. Le film peut actuellement être diffusé sur Netflix. Cette nouvelle vient de CinemaBlend.

Sujets: Les Chroniques de Noël 2, Les Chroniques de Noël