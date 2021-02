Avengers: Endgame préfigurait la mort tragique d’Iron Man depuis le tout début

Alors que les fans de MCU ont perdu à jamais trois super-héros bien-aimés Avengers: Fin de partie, c’était Iron Man de Tony Stark dont la mort tragique a frappé le plus dur parce que non seulement il était un favori des fans, mais aussi, sa disparition était quelque chose que presque personne ne voyait venir. C’est pourquoi le regarder mourir à l’écran et Pepper lui dire qu’il est normal de lâcher prise nous a laissé des larmes coulant sur notre visage et une mâchoire pendante. Mais ce que nous n’avons pas remarqué, c’est comment Fin du jeu reconnecté une scène de Guerre d’infini pour annoncer la mort d’Iron Man dès le début du film.

Le choc d’Iron Man et Thanos dans Guerre d’infini

Dans le film de 2018, Homme de fer, Spider-man, Doctor Strange et les Gardiens de la Galaxie ont combattu Thanos sur la planète ravagée de Titan pour les Infinity Stones. Malgré leurs efforts suprêmes, il les a tous maîtrisés, même Iron Man qui a héroïquement tenté de l’arrêter à lui seul pour que le Titan fou le blesse gravement. Dans le combat, le costume d’Iron Man a été gravement endommagé et le côté gauche de son casque a été détruit. Il a commencé à réparer son armure avec ses nanobots intégrés, mais a ensuite redirigé tous les pouvoirs de sa combinaison pour vaincre Thanos et a créé le Katar, qui s’est avéré mortel pour lui.

Nous savons tous ce qui s’est passé ensuite – Thanos a atteint Wakanda pour prendre la pierre mentale de Vision et a effectivement mis fin à la moitié des êtres vivants sur Terre. De retour sur Titan, tout le monde était dépoussiéré sauf Tony et Nebula. Fin du jeu commence avec ces deux survivants à la dérive dans l’espace, presque à court de tout leur ravitaillement, et sans espoir de sauvetage. Sentant que son corps fragile, qui avait à peine récupéré après son combat sur Titan, succomberait bientôt, il décida d’enregistrer un message à Pepper à travers son casque.

Maintenant, alors que nous étions occupés à essuyer nos larmes après avoir été témoin de la scène émotionnelle, un Redditor aux yeux avisés a remarqué une anomalie spécifique que nous semblions tous avoir manquée – intéressant, le casque que nous voyons dans les premières minutes de Fin du jeu est endommagé sur le droit côté bien que nous ayons clairement vu que c’était le côté gauche qui avait été détruit Guerre d’infini. Et comme indiqué dans la théorie, il s’agissait d’un changement subtil introduit par les cinéastes pour annoncer la mort d’Iron Man plus tard dans le film où il a été mortellement blessé par son utilisation des Infinity Stones pour battre Thanos. La moitié droite endommagée du casque semble imiter ses blessures à la fin du film.

Mais il existe une explication logique à cela

La force avec laquelle Thanos a frappé Iron Man Guerre d’infini très probablement complètement brisé son casque. Après que Tony ait été perdu dans l’espace, il a voulu enregistrer un message pour Pepper mais comme son costume était trop endommagé dans le combat pour être récupéré, il a utilisé ce qui restait des nanobots pour réparer son casque mais n’en avait pas assez pour le terminer. , laissant le côté droit à moitié construit. Bien que cela n’ait jamais été montré ni même laissé entendre, cela pourrait être une explication plausible.

Mais même si c’est ce qui s’est passé, pour les cinéastes de choisir de laisser le côté droit du casque endommagé est toujours une préfiguration intelligente de la façon dont les Avengers se battent contre Thanos et son armée géante se terminerait par le grand sacrifice de Tony. Vous pouvez consulter la théorie de redditor u / IronManMkXLVI ici.

Sujets: Avengers, Avengers 4