Comment et quand ouvre Rio Shore

Après le succès d’Acapulco, la famille Shore a déménagé à Rio de Janeiro avec de nouveaux protagonistes, flirts et triangles amoureux. Tout savoir sur Bord de rivière, la nouvelle réalité de MTV Latin America et Paramount +.

MTV Latin America récidive. Après le succès et la fureur qu’il a provoqués avec Acapulco Shore, il s’engage maintenant dans une famille totalement nouvelle et différente. Laissant le Mexique derrière, la production déménage au Brésil et se prépare pour la première de Bord de rivière, la version brésilienne de cette émission de téléréalité épique qui a déjà mis en scène tous les protagonistes.

Nouveaux flirts, triangles amoureux et scandales sont quelques-unes des promesses qu’il attire Bord de rivière. « C’est la version la plus épique avec tous les participants prêts à passer au niveau supérieur.», précise le synopsis officiel. Il y avait dix jeunes qui, en ce début d’année, ont filmé les vacances de leur vie pour Paramount +.

Une maison paradisiaque à Buzios, à Río de Janerio, réunira Cristal Felix, Guilherme Evaristo, Jessica Barros, Juliana Casaes et Kevin Jolsan. De même, ils font également partie du casting : Matheus Novinho, Natallia Formaggeri, Patrick Sales, Ricardo Salusse et Vitória Araújo.

Comment et quand Rio Shore ouvre-t-il :

La nouvelle version de la famille Shore a deux premières à venir. La présentation officielle sera donnée sur MTV Latin America le 30 septembre puis en octobre elle arrivera sur Paramount +. Avec 12 épisodes dans son abécédaire, la production ambitionne de livrer une émission de téléréalité »incroyable et divertissant pour la famille Shore», a déclaré Tiago Worcman, vice-président principal des marques jeunesse et divertissement pour ViacomCBS Networks Americas.

Cette production est devenue le premier original latino-américain de Paramount +, mais ce n’est pas la première fois que MTV rassemble un groupe de jeunes. Ce type de réalité a été versionné aux États-Unis, où il a commencé, au Mexique, en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni.