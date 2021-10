Madonna est désolée d’avoir refusé le rôle de Catwoman dans Batman Returns !

in

Cela fait près de 30 ans que Batman revient en première dans les cinémas du monde entier confirmant la batmania qui a commencé par l’entrée originale tout en faisant la promotion des noms de ses protagonistes, parmi lesquels figuraient Michael Keaton, Michelle Pfeiffer et Danny DeVito. Des artistes confirmés qui ont également été catapultés grâce au travail du réalisateur Tim Burton et la popularité du chevalier noir.

Cependant, il convient de noter que la belle et charismatique michelle pfeiffer n’était pas le premier choix pour donner vie à Selina Kyle dans la suite de Bat Man. En fait, de nombreux noms sonnaient à cette époque pour incarner le méchant du film. La liste incluse Geena Davis, Demi Moore et Nicole Kidman. Mais un nom propre ressort dans la liste : Madone.

Madonna pourrait-elle être Catwoman ?

La reine de la pop a confirmé lors d’une visite au Tonight Show qu’elle avait été approchée avec l’alternative de ce projet, qui à la fin des années 80 et au début des années 90 était un succès garanti. Surtout avec la direction de Tim Burton. Mais Madone n’a montré aucun intérêt à donner vie à Catwoman sur grand écran. Un erreur? Il a également noté qu’on lui avait proposé de faire partie de la bande Showgirls.

« J’ai vu les deux films et je regrette d’avoir refusé Catwoman. C’était assez féroce. Showgirls ? Non!« . Un autre film pour lequel tu as été convoqué ? La matrice, avec Keanu préfet. La réponse a également été négative.

Madone a admis qu’il regrettait d’avoir dit non à Batman et la matrice. Pouvez-vous imaginer la reine de la pop dans ces univers ? Se battre contre Homme chauve-souris par une nuit ornée de neige blanche ou face aux dangereux agents de la Matrice près de Néo et Morphée. Cela aurait été une source de grande curiosité pour les fans de ces franchises. Ne crois pas?

