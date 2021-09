Entre amour et haine : les acteurs qui semblaient avoir de l’alchimie sur le plateau mais ne se supportaient pas

Plusieurs fois, les relations de amitié ou amour romantique au cinéma peut prendre vie : dans certains cas, les liens dépassent l’écran et la célébrités continuer à s’entendre dans leur vie personnelle. Mais à quelques occasions ce n’est pas comme ça et bien que les bons acteurs prétendent avoir une excellente relation au cours d’un film ou d’une série, la vérité est que le tension sur le plateau c’est épuisant. Alors là on vous dit quatre couples Ils semblaient avoir de la chimie mais ne pouvaient pas se supporter.

4. Ryan Gosling et Rachel McAdams

Un classique dont il faut toujours se souvenir : lors du tournage de Le bloc-notes, Ryan Gosling et Rachel McAdams ils avaient une relation terrible. Bien qu’une connexion très spéciale ait été vue à l’écran et que son film ait été consolidé comme l’un des romantiques les plus mémorables, la vérité est que son réalisateur Nick cassavetes a déclaré en 2014 : «Ils ne se sont pas entendus sur le plateau un seul jour. Ryan est venu me parler devant 150 personnes dans une grande scène et m’a demandé de faire venir Rachel pour amener une autre actrice parce qu’il a dit qu’ils n’avaient rien retiré de positif des scènes.”.

3. Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall

Le redémarrage de Le sexe et la ville ravivé le scandale : Kim catrall entretient une inimitié reconnue avec son ancien partenaire Sarah Jessica Parker. Publiquement, il a été annoncé que le premier d’entre eux ne soutenait pas le désir d’être le protagoniste du second et que, pour cette raison, il était exclu. Parker et Cynthia Nixon et Kristin DavisIls l’ont ignorée lors des derniers tournages et sont même restés à différents endroits lors de la promotion des films.

2. Robert Downey Jr. et Terrence Howard

Les studios Marvel il n’est pas en reste des binômes qui ont subi leur travail ensemble lors d’un tournage. Dans la première tranche de Hombre de Hierro, Robert Downey Jr. joué Tony Stark, tandis que Terrence Howard était chargé de donner vie à Jacques Rhodes. Et même s’ils étaient de grands amis, sur le plateau, la tension était extrême. À la suite de conflits salariaux, Howard a finalement quitté la production et le rôle de colonel a été attribué à Don cheadle.

1. Ariana Grande et Victoria Justice

Ils l’ont nié, mais leur environnement ne dit pas la même chose : lors du tournage de Victorieux, au Nickelodeon, Victoria Justice et Ariana Grande ils s’en sont sortis moche. Apparemment, la tension a augmenté lorsque le personnage de la chanteuse a commencé à jouer un rôle plus important et ils lui ont même offert un nouveau programme sur la chaîne. La justice a admis : «Tout ce drame est stupide. Nous nous soutenons mutuellement et nous nous envoyons des messages. Tout va bien”.