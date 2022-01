Comment est née la scène la plus mémorable de The Avengers

merveille

Le film qui réunissait pour la première fois le groupe de super-héros Marvel fête ses 10 ans en 2022. Loki était le méchant dans cette production réalisée par Joss Whedon.

©IMDBLe film a rapporté 1,5 milliard de dollars.

En 2008, Hombre de Hierro a donné le coup de pied initial dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Univers cinématographique Marvel (MCU), bien que si vous tenez compte Spider-Man : pas de chemin vers la maison, qui prend la valeur Tobey Maguire en tant que canon, vous devez passer à 2002 pour son démarrage. Il n’y a pratiquement plus personne qui n’ait vu au moins une de toutes les productions qui font partie de cette saga qui a changé à jamais la façon de faire des films.

L’une des premières bandes qui a été considérée comme un « événement » au sein de la MCU était l’arrivée de vengeurs en 2012. Réalisé par Joss Whedon, devait Loki en tant que méchant pour la deuxième fois, après son introduction un an plus tôt dans Thor à partir de Kenneth Brangh. Cette histoire a obligé les 6 vengeurs originaux à s’unir pour faire face à une menace qui pourrait mettre fin à la Terre. R) Oui, Thor, Hawkeye, Black Widow, Iron Man, Captain America et Hulk ont uni leurs forces pour terminer cette séquence de fin épique où Tony Stark il risque sa vie pour éliminer le missile qui pourrait détruire New York.

Et lorsqu’il s’agit de scènes épiques, impossible de ne pas penser à la séquence de présentation des 6 Avengers, où la caméra entoure tous les protagonistes du film. Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé, le directeur de la photographie du film, Seamus McGarvey, ont raconté comment ils pensaient à cette séquence. Pour ce faire, il était important de modifier le format d’image que les fans avaient l’habitude de voir dans la série.

« C’était le premier plan conçu du film, quand vous avez tout le monde les Vengeurs ensemble. C’était l’un de ces storyboards de films numériques qui accompagnent ces films avec tellement d’effets visuels, vous devez vraiment réfléchir à ce que vous allez tourner. C’est dans leur nature. », a expliqué le directeur de la photographie de vengeurs. Puis il ajouta : « C’était aussi l’un de ces clichés qui sont des marques déposées. Tout le monde voulait savoir quel était le « moment de la bande-annonce » du film. A l’origine, avec le format d’image 2,40:1, nous devions filmer de très loin, mais nous voulions faire quelque chose de près, de fermé. »Il pointa du doigt et dit fièrement : « Je pense que nous avons pris la bonne décision ».

Pourquoi le rapport hauteur/largeur a-t-il été modifié dans The Avengers ?

C’est peut-être un détail mineur que tout le monde n’a pas remarqué, mais vengeurs s’accompagne d’un changement radical dans sa photographie par rapport aux films des MCU. Il n’a pas été tourné dans un format d’image de format lettre et selon mcgarveyIls ont reçu quelques critiques pour cela. Cependant, il y avait une logique derrière le changement : « Avec Joss Whedon Nous avons pensé que le meilleur, car nous avons tourné à New York avec des personnages de différentes hauteurs, au lieu d’avoir un format d’image de la taille d’une lettre et de devoir prendre des photos plus grandes que nécessaire. Un peu plus de hauteur nous a permis d’encadrer Ponton avec Veuve noire Et avec les choses qui passent, plus le biais vertical de New York, nous avons pensé que la hauteur était plus appropriée. ».

