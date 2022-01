Bad Buddy Episode 12 Date de sortie, Spoilers, Où regarder en ligne Royaume-Uni, Australie, Inde

Bad Buddy est l’une des séries télévisées de comédie romantique thaïlandaise les plus populaires, qui a été lancée pour la première fois le 29 octobre 2021. La date de sortie de l’épisode 12 de Bad Buddy est maintenant disponible. Cette collection a acquis une énorme popularité tout au long de la première de quelques épisodes. En effet! La saison 1 a enfin débuté et quelques épisodes de la saison 1 de Bad Buddy ont été diffusés.

Après la diffusion des épisodes précédents, les fans et les adeptes sont tous deux émerveillés par cette série, ils veulent savoir quand l’épisode suivant, qui est la date de sortie de l’épisode 12 de Bad Buddy. Quand l’épisode suivant, l’épisode 12, est-il en cours de déploiement ? Eh bien, la date de sortie de Bad Buddy Episode 12 devrait être le 14e janvier 2022.

Bad Buddy Episode 12 Date et heure de sortie révélées

Comme indiqué avant l’épisode 12 de Bad Buddy, on s’attend à ce qu’il soit le 14 janvier 2022. Les adeptes de la série attendaient l’arrivée de l’épisode 12 de Bad Buddy depuis l’arrivée du dernier épisode. Le dernier épisode de Bad Buddy Saison 1 a mis les fans aussi impatients et anxieux que possible avec intérêt de réaliser ce qui se passera dans les prochains épisodes. Cela pourrait être la raison pour laquelle tant de personnes recherchent l’épisode 12 de Bad Buddy.

Compte à rebours de la date de sortie de l’épisode 12 de Bad Buddy

La date de sortie de Bad Buddy Episode 12 est le 14 janvier 2022. Ainsi, son compte à rebours va avec simplement 01 jour. Oui! Il ne reste plus qu’un jour pour que l’épisode 12 de Bad Buddy revienne !

Quand l’épisode 12 de Bad Buddy sort-il ?

La date de sortie de l’épisode 12 de Bad Buddy est le 14 janvier 2022. L’épisode 12 de Bad Buddy est actuellement probablement la série la plus tendance en ce moment, les épisodes étant envoyés l’un après l’autre. L’intrigue de Bad Buddy pourrait être créditée comme une clarification fondamentale de la raison pour laquelle cette série a trouvé comment reconnaître une telle reconnaissance dérangeant les supporters pour rechercher Bad Buddy Episode 12 que nous avons conseillé dans la partie ci-dessus.

Comment regarder l’épisode 12 de Bad Buddy ?

Nous pouvons regarder ce drame sur son réseau d’origine GMM25. Elle compte un total de 12 épisodes, donc en supposant que tout se passe comme prévu et qu’aucune progression ne se produise, la série se terminera le quatorze janvier 2022. Le public mondial peut regarder cette dramatisation sur l’application WebTV.

Spoiler de la date de sortie de l’épisode 12 de Bad Buddy

Pran et Pat envisagent de gérer les activités de l’autre. Néanmoins, Pran proclame que les divisions Architecture et Ingénierie ne formeront pas un groupe similaire. De cette façon, il est conclu que la division Architecture a les jours pairs et que le bureau d’ingénierie a les jours impairs pour répéter. En cela, Pran et Pat ont leur part de chicanes les uns avec les autres. Actuellement, un virage dans l’histoire se produit lorsqu’une autre doublure entre dans l’école. Se présentant comme Ink, elle essaie de devenir un modèle et demande donc que si quelqu’un en a besoin, alors, à ce moment-là, elle peut se transformer en photo prise. Toute la classe devient revigorée juste par la perspective d’une autre doublure. Pat révèle à Ink que lui et Pran prétendent ne pas se connaître car leurs ressources sont des adversaires intacts.

Pran, en voyant Pat avec Ink, a senti une pièce unique. Il avait besoin que Pat passe du temps avec lui. Maintenant, il est très évident que Pran ressent pour Pat. Ses souvenirs quand il emportait deux milkshakes pour passer du temps avec lui un morceau. Tout compte fait, il ne le lui a pas donné quand il a vu Pat investir de l’énergie auprès d’une autre personne. Actuellement, de toute évidence, les deux se sentaient l’un pour l’autre depuis un bon moment, en tout cas, peut-être que les sentiments étaient étouffés, donc l’aveu n’a jamais eu lieu jusqu’à présent.

La date de sortie de Bad Buddy Episode 12 est mentionnée ci-dessus. Awful Buddy Episode 12 Spoilers vous aidera à obtenir les indices sélectionnés sur l’épisode. Nous actualiserons rapidement les spoilers de l’épisode 12 de Bad Buddy sur notre site.

