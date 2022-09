Norman Reedus recevra une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Le célèbre acteur de »Les morts qui marchent », Norman Reedus, sera le prochain à recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Affecté pour incarner Daryl Dixon dans la populaire série, Reedus sera le premier acteur du casting de « The Walking Dead » à recevoir une étoile dans le quartier emblématique d’Hollywood.

La cérémonie aura lieu le 27 septembre, Reedus recevant la 2 734e étoile sur Hollywood Boulevard situé en face du magasin Toys & Costumes. L’acteur de 53 ans sera placé près de George A. Romero, connu pour avoir réalisé le film d’horreur zombie »Night of the Living Dead ». De plus, l’expert du cinéma Guillermo del Toro et le producteur exécutif de »The Walking Dead », Greg Nicoterosera chargé de présenter l’étoile de Reedus lors de la cérémonie.

la série de AMC Il a été diffusé pour la première fois en 2010, ce qui en fait l’émission de zombies la plus populaire de tous les temps. Basé sur la série de bandes dessinées du même nom créée par Robert Kirkman Oui Tony Moore, »The Walking Dead » a eu un nombre varié de jeux vidéo et six séries dérivées. Norman Reedus fait partie du casting depuis la saison 1 en tant que Daryl Dixon, un personnage que l’on peut voir aux côtés de son frère Merle joué par Michael Rooker.

Alors que la carrière de Reedus couvre les industries du cinéma et du jeu vidéo, son corps et sa voix donnent vie au personnage du jeu Hideo Kojima »Échouement de la mort », il recevra son étoile dans la catégorie télévision. En plus d’être acteur, il a réalisé trois courts métrages et a publié un livre de ses photographies.

« Norman Reedus est en train de le casser ! » dit-il. Ana Martinez, producteur du Hollywood Walk of Fame. « Le favori des fans met constamment en valeur son talent. D’acteur à réalisateur en passant par l’artiste, son talent ne connaît pas de limites. » Pour ceux qui ne peuvent pas assister à la cérémonie, l’événement sera diffusé en direct sur le site Web du Walk of Fame.

Après 11 saisons de dévouement à The Walking Dead, Reedus est toujours à bord avec un nouveau spin-off axé sur Daryl et Carol Peletier, l’un des duos préférés des fans de la série.

Récemment, l’acteur a révélé qu’il avait même subi une grave commotion cérébrale lors du tournage du dernier épisode de The Walking Dead. « Toute cette épreuve pour moi personnellement était terrifiante », a déclaré Reedus après sa convalescence. « J’ai cru que j’allais mourir ».

La dernière saison de »The Walking Dead » sera diffusée sur AMC le 2 octobre. Le spin-off de Daryl, encore sans titre, devrait être diffusé en 2023.