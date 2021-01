Comment entrer les options du développeur sur Android TV

Avec ces étapes, vous pourrez accéder aux options de développement du système Android TV. Voir ici comment activer le menu.

Android TV est un système conçu pour la télévision qui se synchronise de manière transparente avec les appareils mobiles. De cette façon, vous aurez la possibilité de manœuvrer le téléviseur dans le confort de votre mobile et, en plus, il fonctionne avec d’autres équipements tels que tablettes ou smartwatches sans problème.

Son développeur Google, a été en charge de maintenir la plateforme à jour afin d’offrir à l’utilisateur une grande variété d’options, soit pour regarder vos séries préférées à la télévision et en même temps avoir des fonctions et applications mobiles disponibles.

Et comme dans la plupart des appareils avec le système Android, Android TV Il a également une option secrète qui vous mènera directement au configuration du contrôleur. Si vous ne savez pas comment l’activer, dans cet article nous allons vous montrer l’astuce définitive pour entrer dans le options de développement sur Android TV.

Étapes pour activer les paramètres du développeur sur Android TV

Non seulement la version mobile a cette fonction, vous pouvez également activer les options de développement dans Android Auto et bien sûr, Android TV n’allait pas être l’exception. Voici les étapes à suivre:

Entre en Android TV .

. Connectez-vous avec votre Compte Gmail .

. Entrez dans la section « Paramètres de configuration » > « Préférences de l’appareil » et sélectionnez « Information » .

> et sélectionnez . Il ouvrira une série d’options, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous atteigniez « Compilation » .

. Être là toucher 7 fois « Ok » jusqu’à ce que vous parveniez à activer le mode développeur. Une notification apparaîtra immédiatement indiquant: « Il est maintenant développeur » .

jusqu’à ce que vous parveniez à activer le mode développeur. Une notification apparaîtra immédiatement indiquant: . Revenez à nouveau à « Préférences de l’appareil » et quelque part dans le menu, il devrait apparaître « Options pour les développeurs » , Clique dessus.

et quelque part dans le menu, il devrait apparaître , Clique dessus. Ci-dessous, vous verrez tous les Menu secret Android TV.

Il convient de noter que certaines fonctions sont encore en cours de travail, donc si vous essayez de les activer, vous risquez de ne pas obtenir de résultats, de la même manière que nous vous rappelons que toute mesure que vous prenez peut affecter le fonctionnement normal du système, alors prenez des précautions.

Quelles sont les options du mode développeur Android TV?

Si vous êtes un utilisateur de base, les options les plus simples à gérer sont les modes de couleur de l’image et désactivez le échelle d’animation de la fenêtre , échelle de transition-animation, échelle de durée d’animation. Le reste serait des fonctions plus complexes que vous devez étudier en détail.

Liste complète du menu secret Android TV

Activez les options pour les développeurs. Si vous souhaitez le désactiver, appuyez à nouveau sur le bouton.

Créez un rapport de bogue.

Écran toujours allumé lors du chargement. L’écran ne passe jamais en mode veille si l’appareil est en cours de chargement.

Activez les enregistrements Bluetooth HCI.

Déverrouillage OEM.

Mode couleur de l’image.

Dépuration

Débogage USB.

Révoquez les autorisations de débogage USB.

Choisissez l’application pour simuler l’emplacement.

Voir l’inspection des attributs.

Application à déboguer.

Taille de la mémoire tampon de l’enregistreur.

La mise en réseau

Certificat d’affichage sans fil.

Activez le journal WIFI détaillé.

Données mobiles toujours actives.

Sélectionnez les paramètres USB.

Entrée

Montrez les touches.

Emplacement du pointeur.

Il a dessiné

Changement de surface.

Afficher les limites de conception.

Forcer le sens de mise en page RTL.

Échelle d’animation de la fenêtre.

Échelle de transition – animation.

Échelle de durée de l’animation.

Simulez des écrans secondaires.

Rendu matériel accéléré

Forcer le rendu GPU.

Voir les mises à jour du GPU.

Voir les mises à jour de la couche matérielle.

Déboguer les dépassements de GPU.

Déboguer les opérations de recadrage non rectangulaires.

Force MSAA 4x.

Désactiver les superpositions matérielles

Simulez l’espace colorimétrique.

Multimédia

Désactivez le routage audio USB.

Surveillance

Mode strict.

Tracez le rendu du GPU.

Activez le suivi OpenGL.

Applications

Ne pas maintenir les activités.

Limitez les processus d’arrière-plan.

Afficher ANR en arrière-plan.

Candidatures en attente.

Forcer l’autorisation des applications à l’extérieur.

Ajustement de la taille de la force des activités.

