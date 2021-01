David Bowie et les meilleurs albums de sa carrière

David Bowie Il était sans doute le plus grand caméléon de l’histoire du rock et avait également la réputation d’être l’un des artistes conceptuels les plus imaginatifs. En tant que compositeur et musicien, Bowie Il a souvent essayé de montrer une histoire plus grande avec chaque album.

Bowie il est allé comme nul autre dans de nouvelles directions avec chaque album qu’il a sorti au cours de sa carrière. Cependant, tous n’ont pas le même niveau artistique ou le même impact commercial. Maintenant où aurait été votre 74e anniversaire, on se souvient du grand musicien avec un classement du meilleur de son discographie.

Il y a cinq ans aujourd’hui, l’album ★ est sorti le 69e anniversaire de David Bowie. Ceux qui ont pu l’entendre dès sa sortie ont eu le luxe d’écouter innocemment avant la terrible nouvelle qui a suivi. Si vous n’êtes pas familier avec ★, il est peut-être temps de découvrir ce chef-d’œuvre. pic.twitter.com/4VrtQbAx0L – Officiel David Bowie (@DavidBowieReal)

8 janvier 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: David Bowie et ses apparitions cinématographiques les plus emblématiques

Avec son troisième LP, Bowie abandonné son goût pour un style de plus populaire, étant l’une des œuvres les plus solides du musicien. Bien que la musique soit lourde, par rapport à son travail précédent, les paroles montrent une vulnérabilité irrésistible.

La chanson qui donne son nom à l’album est devenue l’une des plus populaires Bowie, en plus d’être touché par Nirvana dans son célèbre spectacle «Débranché».







Bien que j’ai commencé un chemin de déclin dans la discographie de Bowie dans l’aspect commercial, «Dansons» est pour beaucoup un bijou.

Avec ça LP, Bowie a exploré un spectre plus accrocheur avec un style plus pop, avec des thèmes comme, ‘Amour moderne’, ‘China Girl’ et le thème homonyme de l’album. C’est un travail créatif plein de nuances et de sons qui en font l’album parfait pour danser.

C’est la dernière partie de la «Trilogie de Berlin» de Bowie, étant une fantastique collection de chansons expérimentales qui ne se limitent pas à un genre.

Tout au long de sa durée, l’album mélange des genres tels que reggae, R&B, Trouille, Afrobeat et Roche, qui s’aligne sur la poursuite créative sans fin de Bowie et dans le processus, nous pouvons écouter des chansons comme, «DJ», ‘Regardez en arrière avec colère’ et «Les garçons continuent de se balancer».







La fin de peut-être la meilleure décennie musicale de Bowie montre son meilleur côté en tant que musicien.

Dans cet album, Bowie regarda sa propre mythologie et fit une suite à son thème, ‘Space Oddity’, avec le thème ‘Cendres aux cendres’, Bowie dit au revoir à la décennie de la Années 70 à un niveau que seuls les groupes aiment Pink Floyd ils pourraient.







Avec cet album, Bowie conduit à son alter ego, Ziggy à États Unis et est revenu avec un style de rock glamour lourd.

Comme dans ses travaux précédents, Bowie parvient à partager des sujets étranges comme, ‘Drive-In samedi’, ressemblant à un musicien capable et imprudent.

Cet album présente également l’une des reprises les plus emblématiques de l’histoire du rock, où elle apparaît Bowie caractérisé par son alter ego, Ziggy poussière d’étoiles.







Il s’agit de deuxième album de sa scène dans Berlin, même si ‘Héros’ c’était la seule chanson entièrement enregistrée dans la capitale allemande.

L’album a été conçu dans une ville divisée en deux, montrant des dualités également dans ses thèmes tels que ‘La belle et la Bête’ même des problèmes plus tristes et environnementaux.

Cet album est la transition entre la fixation Bowie pour lui R&B et son intérêt pour la musique électronique allemande. Mais l’album est aussi un hybride entre musique afro-américaine et rigidité européenne, donnant vie au dernier alter ego de Bowie, il « Duke blanc mince ».

Le personnage était une manifestation de l’état mental divisé de Bowie, en partie grâce à son régime de cocaïne, de lait et de piments.

Plus tard, le musicien rétablira son départ, bien qu’avant de pouvoir faire cet album fascinant.







Quand les gens pensent au nom de David Bowie, vient immédiatement à l’esprit que de Ziggy stardust. Dans cet opéra rock, rempli de chansons merveilleuses et entraînantes, Bowie montre son étoile en plein essor.

L’album contient certaines des chansons les plus populaires de Bowie comme, ‘Homme d’étoiles’, ‘Cinq ans’, ‘Ville des suffragettes’, ‘L’amour de l’âme’ et l’iconique, «Moonage Daydream».







Cet album a été celui qui a décollé de manière fulgurante Bowie à l’époque, après avoir sorti le single, « Bizarrerie de l’espace » et pas beaucoup de choses mémorables pour trois albums.

Bowie il a pris tout ce qu’il avait sur cet album, d’un côté pop sur des chansons comme ‘Changements’, même un peuple plus sinistre dans ‘Sables mouvants’ ou musique pour danser ‘Oh! Vous jolies choses ‘ et quoi que ce soit, ‘Vie sur Mars?’.







‘Faible’ a été créé presque entièrement en France, cependant, c’est le premier LP du stade de Bowie dans Berlin et sa trilogie d’albums. Il a été révélé plus tard que le titre fait référence à l’humeur de Bowie essayez d’arrêter votre habitude de consommation de cocaïne.

Pendant l’album, Bowie il a réussi à maintenir son niveau lyrique et sa lucidité, qu’il écrit sur son manque d’inspiration ou sa tendance à répéter les erreurs.

Cependant, ‘Faible’ c’est bien plus que des chansons et des sons. La relation créative derrière l’album a forgé un sentiment, une atmosphère, un lieu. Comme très peu d’albums l’ont fait, ‘Faible’ C’est un univers dans lequel vous pouvez vivre pendant 40 minutes, sans aucun doute, le chef-d’œuvre de David Bowie.