Comment enregistrer vos photos sur la carte microSD

La capacité de stockage de votre téléphone mobile est l’une des spécifications auxquelles vous devez attacher le plus d’importance, car de plus en plus d’applications et de jeux sont utilisés, et la qualité des images de la caméra est meilleure, donc le poids de celui-ci est plus important. . En résumé, que le stockage est de plus en plus nécessaire pour ne pas être obligé de libérer de l’espace sur votre mobile toutes les 5 minutes.

Comme vous le savez déjà, la mémoire interne du téléphone peut être complétée par des cartes microSD dans lesquelles vous pouvez stocker de nombreux fichiers. Pour économiser de l’espace sur ce stockage interne, vous pouvez enregistrez les photos que vous prenez sur la carte microSD et déplacez également ceux que vous avez déjà créés. Nous expliquons comment le faire étape par étape.

Comment déplacer des applications sur la carte microSD

Comment enregistrer les photos que vous prenez avec votre mobile sur la carte microSD

Comme nous l’avons dit au début, la meilleure qualité des caméras pour téléphones portables le poids des images réalisées est également plus important, la mémoire interne peut donc être insuffisante. Pour économiser de l’espace, vous pouvez configurer les photos que vous prenez pour qu’elles soient enregistrées directement sur la carte microSD.

Ensuite, nous décomposons le processus pour enregistrer les photos directement sur la microSD. Les images montrent comment cela se fait avec un Samsung Galaxy J5, mais les étapes à suivre sont similaires dans d’autres terminaux.

1er. Ouvrez l’application Appareil photo sur votre téléphone mobile.

2ème. Sélectionnez le bouton Paramètres, représenté par une icône d’engrenage, dans le coin supérieur gauche.

3e. Cela vous donne accès à un menu de paramètres pour configurer la caméra. Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez l’option « Enregistrer dans », que vous devez sélectionner.

4ème. Vous aurez deux options pour stocker les photos que vous prenez avec l’appareil photo: la mémoire interne et la carte SD. Sélectionnez ce dernier pour établir que les images doivent y être enregistrées et vous aurez terminé le processus.

À partir de ce moment, les photos et vidéos que vous prenez avec votre appareil photo mobile seront enregistrées sur la carte microSD, donc Ce sera là où vous devez entrer pour pouvoir les éditer, supprimez-les, partagez-les, etc.

Comment déplacer des photos de votre mobile vers la carte microSD

Après avoir appris comment enregistrer les photos que vous prenez avec votre mobile, voyons comment vous pouvez déplacer celles que vous avez déjà prises sur la carte microSD. La chose normale est que vous êtes sont stockés dans le dossier DCIM (Images de l’appareil photo numérique) sur la mémoire interne.

Ce processus, bien qu’il soit un peu plus compliqué que le précédent, ne prendra que quelques secondes. On répète que les captures appartiennent à un Samsung Galaxy J5, mais que le processus est similaire sur les autres téléphones.

1er. Ouvrez le dossier Mes fichiers et cliquez sur la section Mémoire interne pour voir tous les fichiers que vous y avez enregistrés.

2ème. Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez le dossier DCIM, que vous devez entrer.

3e. Ensuite, appuyez et maintenez sur le dossier Appareil photo (ou ses variantes) que vous trouverez dans DCIM pour le sélectionner.

4ème. En bas de l’écran, vous trouverez une option appelée « Déplacer » qui, comme son nom l’indique, vous donnera la possibilité de changer l’emplacement du dossier. Cliquez sur « Déplacer » pour qu’une barre inférieure apparaisse avec l’option « Déplacer ici », que vous ne devez pas encore sélectionner.

5ème. Maintenant, ce que vous devez faire est d’entrer l’emplacement où vous souhaitez déplacer le dossier avec les photos mobiles. Revenez donc à l’écran principal Mes fichiers et entrez Carte SD. Au cours de ce processus, l’option «Déplacer ici» restera en bas.

6e. Une fois à l’intérieur de la carte microSD, sélectionnez l’option « Déplacer ici », situé dans la barre inférieure de l’écran, pour démarrer le transfert d’informations. Attendez quelques secondes que le processus se termine et vous aurez déjà toutes les images prises avec la caméra mobile sur la carte microSD insérée.

De cette façon, vous aurez atteint libérer de l’espace sur le stockage interne du téléphone, qui sera désormais disponible pour l’installation d’applications ou les données stockées par celles-ci, entre autres options.

Aussi, pour gagner de l’espace nous vous recommandons également enregistrez automatiquement les photos, vidéos et GIF WhatsApp dans Google Photos, sachant que le grand nombre de fichiers partagés sur cette plate-forme ont tendance à occuper la mémoire du téléphone.

