Il en faut deux: regardez la bande-annonce officielle du gameplay maintenant!

Hazelight Studios, les créateurs de Une sortie, ayez un tout nouveau jeu en préparation qui ressemble au jeu précédent sur un expérience coopérative complète met.

Découvrez la bande-annonce officielle du gameplay du jeu maintenant, publiée par le directeur du jeu Josef Fares a commenté:

Nous voyons quelques cinématiques et un aperçu prometteur du gameplay qui vient avec des efforts nuancés comme Mini-jeux et mécanismes de jeu différents promet beaucoup de variété.

Il devient clair que les personnages principaux Cody et May (un couple avec un potentiel de conflit) a des compétences différentes. Par exemple, ils doivent Créer des clones ou la Manipuler le tempspour résoudre les énigmes. Alors préparez-vous à l’une ou l’autre surprise!

«Cody et May ont été transformés en poupées par un sort. Pris au piège dans un monde fantastique, grâce au charmant gourou de l’amour Dr. Pour le meilleur ou pour le pire, Hakim rassemblera les éléments de leur relation. «

Sur le site officiel, on parle d’une aventure de plateforme multi-genres avec orientation pure coopérative. Le concept de coopérative est donc très important ici. Il faut donc absolument jouer « It Takes Two » à deux, comme son nom l’indique. C’est obligatoire ici!

Et rappelez-vous que vous avec le Pass amis il suffit d’acheter un jeu et vous pouvez même jouer en ligne pour deux. Il faut être deux Apparaît sur 26 mars 2021 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC (Origin, Steam).