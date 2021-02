Astuce de la semaine: comment masquer des photos dans Google Photos sans rien installer

Google Photos affiche généralement toutes les images que vous avez sur votre téléphone dans votre galerie. Avec le temps, il peut ne plus avoir de sens que certaines photos soient toujours là et vous préférez qu’elles disparaissent, sans toutefois les supprimer. En plus de dessiner et de mettre en évidence des parties d’une image, Google Photos a également une fonction spécifique pour masquer les photos.

Vous n’avez rien à installer, il vous suffit d’utiliser la fonction Archive de la plate-forme Google pour que les images que vous sélectionnez soient masquées dans un autre dossier. À tout moment, vous pouvez les désarchiver pour revenir à la galerie. Étape par étape, nous vous disons comment vous pouvez archiver et désarchiver des images dans Google Photos.

Google Photos: pour masquer les photos dans la galerie

Tout comme vous pouvez masquer des photos de votre galerie de photos WhatsApp mobile, vous pouvez le faire dans l’application Google Photos avec n’importe quelle image de votre choix. C’est très simple en utilisant la fonction Archive, Nous expliquons comment procéder étape par étape:

1º- Entrez Google Photos et sélectionner une image ou un groupe d’images que vous souhaitez masquer dans la galerie d’applications en cliquant dessus.

2ème- Cliquez sur l’icône des trois points verticalement depuis le coin supérieur droit.

3ème- Sélectionnez l’option « Déplacer vers un fichier » afin que les images sélectionnées soient archivées et disparaissent ainsi de la galerie.

Pour voir les photos que vous avez masquées au fil du temps, vous pouvez le faire à partir de n’importe quelle section de Google Photos. Faites glisser votre doigt de la gauche vers la droite de l’écran pour afficher le menu latéral. Puis, cliquez sur « Fichier » pour accéder à la section du même nom, où vous trouverez toutes les images que vous avez cachées de la galerie.

Comme vous pouvez le voir, il suffit quelques secondes pour organiser votre galerie Google Photos donc il n’affiche pas les images que vous ne voulez pas voir, mais que vous ne voulez pas supprimer non plus. De plus, à partir de l’album Archive, dans le menu de gauche, vous y avez toujours accès.

Comment désarchiver des photos dans Google Photos

Comme nous l’avons mentionné au début, vous pouvez masquer les photos dans Google Photos afin qu’elles n’apparaissent pas dans la galerie, mais vous pouvez également inversez votre décision de les montrer à nouveau là. Comme dans le processus précédent, désarchiver les images cachées dans le service de photographie ne prendra que quelques secondes en suivant ces étapes:

1º- Afficher le menu de gauche et aller dans le menu Fichier.

2ème- Sélectionnez l’image ou le groupe d’images vous souhaitez désarchiver en cliquant dessus.

3e- Cliquez sur le bouton à trois points verticalement depuis le coin supérieur droit.

4ème- Sélectionnez le Option de désarchivage. Les images sélectionnées disparaîtront alors de l’album Archive et réapparaîtront dans la galerie Google Photos.

Avec cette astuce simple, vous pouvez rendre votre galerie Google Photos plus attrayante, ou du moins ne pas contenir les photos que vous n’aimez pas y voir. Plus tard, vous pouvez continuez à apprendre à maîtriser la plateforme avec 23 astuces pour tirer le meilleur parti de Google Photos.

