Comment activer les commentaires sur une chaîne Telegram

Avec le temps, le façon de communiquer il n’a cessé de croître. A tel point qu’il existe jusqu’à présent plusieurs applications spécialisées dans la communication. Certains d’entre eux se concentrent sur réseaux sociaux et d’autres dans la messagerie instantanée comme la populaire: Telegram.

Ce fameux réseau de messagerie a été cataloguée comme application préférée de millions de personnes, car il est très sûr et possède une variété de fonctions qui en ont fait une alternative parfaite à d’autres comme WhatsApp.

De plus, vous pouvez créez votre propre groupe où est possible héberger plus de 200 000 milliers d’utilisateurs, enregistrez les fichiers dans votre propre cloud personnel, et vous aurez la possibilité de créer et de configurer votre chaîne quel que soit le thème. Et pas seulement ça, mais maintenant tu peux activer les commentaires sur une chaîne Telegram d’une manière simple et rapide.

Comment fonctionnent les commentaires sur les chaînes Telegram?

Auparavant, dans les chaînes Telegram, seuls l’administrateur ou les administrateurs de la chaîne pouvaient publier et même commenter. Cependant, Telegram depuis sa version 7.1 permet que comme administrateur peut tu activer les commentaires sur vos messages afin que les utilisateurs soient des participants.

Noter: Avant d’activer les commentaires sur une chaîne Telegram, il est important que vous ayez préalablement créé un groupe sur la plateforme, qu’il soit public ou privé.

De cette manière, tout utilisateur qui a rejoint la chaîne peut donner son avis sur un sujet et suivez le fil de conversation d’autres collègues, ce n’est qu’alors que vous pourrez avoir un contact plus direct avec les abonnés du Chanel.

Étapes pour activer les commentaires sur votre chaîne

Pour activer cette fonction sur un canal de Télégramme vous devez être l’administrateur ou avoir obtenu certains privilèges, sinon vous ne pourrez pas le faire. Voici les étapes à suivre:

Commencer le application de télégramme , sur votre appareil mobile ou votre ordinateur.

, sur votre appareil mobile ou votre ordinateur. Cliquez sur la chaîne sur laquelle vous souhaitez activer les commentaires.

Localisez dans la partie supérieure droite le trois points verticaux et cliquez sur le menu.

et cliquez sur le menu. Cela affichera une série d’options, recherchez « Gérer la chaîne » et cliquez dessus.

Ensuite, dans la section de « Conversation » vous trouverez la configuration « Ajouter un groupe » .

vous trouverez la configuration . Au moment du clic « Ajouter un groupe » il affichera les groupes que vous avez créés. Cliquez maintenant sur le groupe souhaité.

Il affichera immédiatement un message qui commente si vous souhaitez transformer le canal en groupe de discussion. Pour continuer, cliquez sur « LINK GROUP » et après « Sauvegarder ».

Astucieux. Les utilisateurs qui ont rejoint la chaîne peuvent désormais partager leurs idées.

Fait important: Lors de la configuration du canal, les abonnés verront l’option au bas du chat « Argumenter ». En cliquant sur le mot, ils seront automatiquement redirigés vers le groupe lié.

