Qui est Jaylin Castellanos, l’influenceur qui marque l’histoire à Acapulco Shore

Ce mardi 13 juillet, Rive d’Acapulco ajoutera un nouvel épisode à son histoire qui intervient après que les participants ont reçu Charlotte Caniggia à la maison. Cette série, qui a commencé comme une adaptation de l’émission de télé-réalité américaine, Jersey Shore est la plus réussie sur MTV et a même dépassé la version originale.

En fait, tel est le succès qu’il a Rive d’Acapulco Depuis sa première édition, c’est déjà la huitième saison. Bien que, malgré le fait d’avoir de nouveaux membres, il n’y a qu’une seule personne qui a réussi à entrer dans l’histoire et c’est Jaylin Castellanos, la première femme trans à participer à cette émission.

Mannequin, influenceuse et aussi connue sous le nom de Barbie mexicaine, Jaylin Castellanos a parlé, en exclusivité pour Spoiler, de son expérience dans la réalité, de sa transition et, aussi, de son objectif désormais. Quant à l’émission, il a commencé par dire : « J’avais déjà fait des castings pour les saisons précédentes, je pense que c’était pour la saison 3 et ils m’ont recontacté, j’ai fait le casting par zoom, ils m’ont parlé pour faire le rappel et puis j’ai reçu l’appel que j’avais été sélectionné« Et puis ajouté : »Je ne pensais pas que j’allais être dans l’émission de télé-réalité Rive d’Acapulco et la vérité est que je suis heureux, heureux, fier de moi et que je l’ai fait”.

De plus, pour elle, « ce fut une expérience merveilleuse« Depuis maintenant il faut »de nouveaux amis et une nouvelle famille » de Rive d’Acapulco. Cependant, il faut préciser qu’à l’arrivée, je m’attendais à autre chose : « Je m’attendais à ce qu’ils me discriminent ou ne me prennent pas en compte, mais je suis arrivé et la vérité était que tout le monde était très gentil et bien qu’il y ait eu des commentaires déplacés, on en a parlé« , Il a dit.

Et, le bonheur du mannequin tient au fait que son arrivée à ce défilé marque l’histoire et contribue à donner de la visibilité aux femmes transgenres. « Je suis heureuse parce que je suis la première femme trans à apparaître dans un programme international qui, évidemment, était un programme hétérosexuel et quand il s’agit d’inclure une femme trans, ils donnent de la visibilité à de nombreuses filles, à la fois gay et trans bien sûr.», a-t-il précisé.

Jaylin Castellanos à la première d’Acapulco Shore. Photo : (@ jailyn.castellanosoficial)



Depuis son incursion dans le monde des réseaux, Castellanos était un exemple, mais avec son arrivée sur le programme MTV, il a réussi à toucher plus d’audience. « Beaucoup de filles qui débutent ou ont peur de dire à leur famille qu’elles se sentiront identifiées et quelle meilleure façon d’être quand elles sont petites maintenant que plus tard quand elles seront plus âgées. La transition est meilleure à un jeune âge qu’à un grand âge, car quand on grandit, tout change», a révélé l’influenceuse en exclusivité pour Spoiler.

Malgré tout, pour Jaylin, le harcèlement continue de faire partie de sa vie sur les réseaux sociaux, même si, selon elle, elle reçoit désormais plus de bons messages d’admiration et de motivation. « On m’a dit beaucoup de choses sur l’intimidation, mais depuis que j’en ai vécu tant, je ris même des commentaires. Il y en a beaucoup qui sont impolis, offensants, mais si vous faites attention à eux, je pense qu’ils vous blessent davantage. Il vaut mieux les laisser partir et les laisser partir et avoir toujours une attitude à 100%, des commentaires positifs, négatifs suffisent« Le mannequin a poursuivi en parlant de son expérience de la cyber-abus.

C’est pourquoi, avec sa nouvelle façon de voir les choses, la vie de Castellanos est très différente puisqu’il se concentre uniquement sur ses nouveaux projets, qui, probablement, arriveront après la fin de Rive d’Acapulco. « Je souhaite ouvrir une chaîne YouTube racontant mon histoire, ma transition. La vérité est que plusieurs expériences me sont arrivées au cours de cette transition, comme sortir avec des gars, comment la famille le prend, comment les amis le prennent, le petit ami. J’aimerais beaucoup en parler sur ma chaîne et, en plus, sortir quelques marques comme maillot de bain à mon nom. J’ai plusieurs projets sur le pas de la porte que je vais bientôt vous montrer», a-t-il avancé dans Spoiler.