Nvidia souhaite augmenter le contingent d’anciennes cartes graphiques en raison d’une faible disponibilité

Non seulement le PS5 et Xbox Series X sont actuellement assez rares, et le marché des cartes graphiques actuelles est actuellement complètement vide. Les joueurs sur PC qui ont envisagé de mettre à niveau leur PC ces dernières semaines se sont jusqu’à présent intéressés au tube. Surtout les nouveaux Cartes Nvidia de la série 30 aussi bien que Série Radeon RX 6000 d’AMD ne sont actuellement pas disponibles du tout et si c’est le cas uniquement à des prix bien supérieurs au prix de vente conseillé.

Plus de RTX 2060 et GTX 1050 Ti pour répondre à la demande

Afin de répondre à la forte demande, le fabricant de GPU Nvidia tente maintenant de mettre plus de stock de ses anciennes cartes sur le marché. Un rapport de PC World confirme que Nvidia a ses partenaires à bord plus de stocks de RTX 2060 et GTX 1050 Ti pour répondre à la demande. En raison de la faible disponibilité des nouvelles cartes graphiques, les prix de la RTX 2060 ont également augmenté de manière significative, ce qui signifie qu’ils sont en partie 750 € à 800 € chez certains détaillants bien au-dessus du prix de lancement initial de 350 € en janvier 2019.

La décision de republier les anciennes cartes graphiques est avant tout stratégique car les anciennes cartes n’ont supposément pas besoin des pièces, c’est pourquoi il existe actuellement des goulots d’étranglement dans la production des nouvelles cartes. Selon un rapport de PC World, la GTX 1050 Ti manque également de la quantité de mémoire vidéo dédiée requise pour exécuter le populaire Crypto-monnaie Ethereum à démonter. Pour cette raison, le nouvel inventaire de cartes graphiques ne serait pas acheté par les crypto-mines avant que les joueurs puissent y accéder.

Avec le GeForce RTX 3060 La plus petite carte de l’architecture Ampère actuelle de Nvidia sera lancée le 25 février 2021 au prix de 319 euros. Mais là aussi, la disponibilité risque d’être très faible au début et le prix augmentera rapidement de manière significative en raison de la forte demande: