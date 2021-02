Soapbox: We Were Here, le jeu PS4 gratuit, personne ne jouera avec moi

Je suis désolé, je dois enlever ça de ma poitrine. Il y a environ une semaine, We Were Here est sorti gratuitement sur PlayStation 4. C’est un jeu d’aventure et de puzzle dans lequel vous et un copain parcourez deux chemins distincts à travers un château mystérieux, avec seulement un ensemble de talkies-walkies à un canal pour communiquer. En entendant que ce jeu était mis à disposition gratuitement – au moins jusqu’au 23, lorsque ses suites arriveront et que le prix sera fixé sur les trois titres – j’ai pensé que ce serait une excellente idée de jouer avec un ami et d’en livrer. sorte de rédaction. C’est, après tout, mon travail de parler de jeux, et les gens voudraient sûrement savoir si cette expérience gratuite vaut la peine d’être téléchargée. Parfait.

Après avoir rendu compte de l’actualité de We Were Here, je l’ai partagée avec mes amis de Push Square et j’ai demandé qui jouerait avec moi. Quelques minutes plus tard, l’un d’eux a suggéré ironiquement que ma petite amie le ferait. Très drôle, mais le jeu – qui est gratuit – est uniquement coopératif en ligne. S’il comportait une lecture locale en écran partagé, il n’y aurait pas de problème, mais le fait est que vous ne pouvez pas voir ce que voit l’autre joueur. Votre seul moyen de communication est ces talkies-walkies.

J’ai pressé mon collègue pour une réponse directe, et j’ai essentiellement obtenu un «non» plat. Il a demandé à quoi ressemblait la liste des trophées. Incrédule qu’il fallait autant d’efforts pour amener quelqu’un à jouer à un jeu gratuit, je l’ai recherché, et il se trouve qu’il y a un ensemble assez facile de bibelots. Si les trophées sont ce qu’il faut pour le pousser au-delà, très bien. Mais même pas cela n’a convaincu mon collègue de l’idée.

D’accord, pas de soucis. Peut-être qu’une de mes autres cohortes passerait une soirée à jouer We Were Here avec moi. Ce ne serait sûrement pas un vrai problème; mis à part le fait qu’il ne coûte absolument rien, j’ai compris que le jeu avait une durée d’exécution assez courte.

Un deuxième collègue a parlé et a dit qu’il ne voulait pas jouer au jeu, mais que cela sonnait plutôt bien, et qu’il aimait le principe. J’ai dû lire cela plusieurs fois, et je n’arrivais toujours pas à comprendre. Le jeu sonne bien et a une prémisse intéressante – mais non merci. Très bien alors. Et le troisième collègue? Eh bien, le collègue numéro trois ne m’a pas encore répondu du tout. Je vous laisse vous demander qui est qui dans ce trio de trahisons.

Pour résumer: aucun de mes collègues – que je considère comme de bons amis – n’était disposé à jouer un gratuit, jeu de deux heures avec moi. C’était censé être à l’avantage de ce site Web! J’allais faire la chronique de notre aventure, soit dans une critique, soit dans un article comme celui-ci. Au lieu de cela, je recoure à une diatribe sur le fait d’essayer et de ne pas jouer un titre complémentaire avec les personnes les plus susceptibles de s’engager avec moi. Il est difficile d’amener les personnes de ma liste d’amis PlayStation à jouer à quoi que ce soit, sans parler de quelque chose de relativement obscur. Je suppose que je vais devoir jouer avec un inconnu au hasard.

J’ai lancé le jeu. Il a un système de lobby, avec une liste de personnes à la recherche de quelqu’un avec qui jouer. À ma grande surprise, il y avait un bon nombre de partenaires potentiels. Malheureusement, comme chaque chambre ne peut accueillir que deux personnes, elles étaient presque toujours pleines lorsque je cliquais dessus. Parfois j’entrais dans une pièce, mais ensuite l’autre joueur quittait. Finalement, je suis entré dans un jeu avec quelqu’un, mais soit ils n’avaient pas de micro allumé, soit ils étaient partis, parce que je n’obtenais aucune réponse. Magnifique.

Ce n’est pas tout à la fois sombre et sombre; après plusieurs tentatives, j’ai finalement commencé à jouer avec un participant volontaire. J’ai pu jouer avec un gars très sympathique pendant environ une heure. Le concept du jeu consistant à s’entraider à progresser uniquement avec des indices fournis par votre partenaire est une sorte de génie, mais bien sûr, dans la pratique, votre succès dépend de votre compagnon. Heureusement, nous en avons fait un bon moyen dans les procédures avant qu’un puzzle basé sur les échecs n’entraîne la mort. C’était définitivement ma faute.

À ce moment-là, il a décidé de cesser de jouer, mais a dit qu’il enverrait une demande d’ami afin que nous puissions finir de jouer une autre fois. Super, ai-je pensé. J’ai enfin quelqu’un de mon côté, quelqu’un qui veut s’attaquer à We Were Here.

Le gars ne m’a pas encore contacté et je ne me souviens pas de son nom d’utilisateur. Il semble que même lui, le seul phare de cette histoire de désespoir, n’ira pas loin.

Tout cela pour dire que je pense que le jeu vaut vraiment la peine, à condition que vous puissiez trouver quelqu’un pour vous en tenir. Les énigmes semblent assez uniques, et l’idée que vous devez vous guider avec vos propres mots est excellente. Je devrais probablement dire aussi que tout cela devrait être pris avec un clin d’œil et un signe de tête; il n’y a pas de rancune entre moi et le reste de l’équipe de Push Square. C’est juste que maintenant je sais que même un cadeau complet ne suffit pas pour les motiver.