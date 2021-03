Ouvre la porte au nouveau, car il est là pour rester

Les textes que j’écris sont construits à partir de mon expérience de vie et des années d’écoute clinique, car pour moi, le ressenti est le moyen le plus important de toucher le cœur de quelqu’un d’autre. Quand j’entends mon intuition, quand j’absorbe ce qu’ils me disent à travers mon cœur, des transformations se produisent, et c’est de cet endroit que je choisis de vous parler.

Lorsque j’ouvre cet espace pour parler de mes expériences, je permets de voir la vie et les relations sous de nouvelles perspectives, et chacun d’eux peut ajouter plus de connaissances à sa bibliothèque personnelle. Et dans cette reconstruction, nous passerons en revue les croyances que nous considérons comme des vérités, générant des comportements qui limitent souvent notre expansion.

Quand je dis qu’ils la limitent, c’est parce que je la traverse aussi, après tout, nous sommes constamment confrontés à l’inflexibilité et à l’obstination, n’est-ce pas? Vous pouvez même penser que ce n’est pas ainsi que cela a fonctionné, mais arrêtez-vous et regardez attentivement ces points de vue que vous avez défendus pendant des années, est-ce vraiment qu’ils ne méritent pas d’être revalorisés?

Il est important que nous puissions nous ouvrir au nouveau, regarder la vie avec de nouvelles lentilles, car comment voulons-nous que de nouvelles choses nous arrivent si nous ne sommes pas disposés à revoir nos anciennes positions. Tout ce que nous pensons et notre manière d’agir finit par définir nos vies, car nous nous rapportons aux personnes à partir de ces vérités qui portent des croyances qui sont souvent au service de la préservation d’une histoire, du maintien d’alliances familiales actives, même si elles sont les mêmes. être inconscient, et en fait la grande majorité le sont.

Depuis que nous sommes petits, nous sommes bombardés de vérités et en nous basant sur elles, nous grandissons et prenons une direction. Ils ont servi de support à notre être pour nous introduire dans la société, mais petit à petit, il est important de donner un espace pour regarder de nouvelles façons de vivre, de communiquer et de se déplacer dans le système. Nous pouvons honorer de nombreux enseignements hérités de la famille et les prendre comme référence sans fermer les yeux et négliger les possibilités qui se présentent, en particulier pour se connecter avec ce qui est vraiment aligné avec notre cœur.

Je reçois beaucoup de plaintes de personnes qui ne se sentent pas en forme, qui se réveillent tous les jours comme des robots, activent le mode automatique et se mettent au travail par nécessité, mais sans plaisir, sans énergie, et le pire est que la plupart des le temps où ce processus apporte d’immenses souffrances. Peu à peu apparaissent des crises de migraine, des problèmes gastriques, de l’obésité, des problèmes cardiaques, de la dépression et des crises d’angoisse, le corps dénonce le mécontentement, ne rentre pas dans le monde.

Lorsque nous nous trouvons dans ce lieu d’insatisfaction, il est nécessaire de réfléchir très attentivement à la voie à suivre et de ne pas laisser la peur ou d’autres personnes vous décourager. Chaque changement entraîne des pertes et des gains, car après avoir quitté un endroit, nous laissons des êtres chers et une histoire, mais nous gagnons d’autres amis, un nouvel environnement et souvent la joie reprend nos vies.

Au fil des années, nous avons perdu la capacité d’essayer de faire des erreurs comme avant, j’ai l’impression que comme nous n’avions pas beaucoup d’installations, nous étions plus habitués à faire des erreurs et à recommencer. Quand nous remontons dans le temps, nous avons des exemples de personnes qui ont créé de grands projets par capacité de frustration à être plus grande, qui ne se sont pas découragées par les glissades et les obstacles. Aujourd’hui, nous avons encore l’opportunité de nous inspirer de grands créateurs, qui ne sont rien de plus que des personnes qui ont osé croire en leurs rêves, en se connectant avec la vérité de leur cœur.

Je suggère que nous puissions tous réfléchir à cette question, à quel point nous sommes vraiment liés à une activité qui nous apporte une satisfaction interne et qui favorise également les autres. La vie est une rue à double sens, donner et recevoir sont les mêmes, donc en nous permettant d’élargir notre gamme d’options et d’accepter d’autres vérités, nous avons réussi à créer une nouvelle réalité de la vie, où la joie et la connexion avec le but est magnifiquement aligné.