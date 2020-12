Codes ours Roblox (décembre 2020) – Alpha

Notre Roblox Bear Codes a la liste la plus à jour des codes de travail que vous pouvez échanger contre des tonnes d’articles gratuits comme de nouveaux produits cosmétiques pour la peau. Ces skins vous permettent de changer d’apparence et de rendre l’expérience unique!

Liste de tous les codes ours

Nous vous tiendrons au courant avec les codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Assurez-vous de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes d’ours (fonctionnement)

Voici un aperçu de tous les codes Bear fonctionnels.

XMAS2020 – Échangez le code pour une peau de pain d’épice gratuite

Codes ours (expiré)

Ces codes ne fonctionnent plus dans Bear.

Comment utiliser les codes ours

Si vous souhaitez utiliser des codes dans Bear, vous ne devez pas participer à un match en cours. Lancez un serveur qui ne vous placera pas dans un match et appuyez sur SHOP sur le côté gauche de l’écran. Vous pouvez entrer tous les codes dans l’onglet PRINCIPAL, où il est écrit Code Redeem. Copiez et collez les codes de travail ci-dessus dans la zone de texte et appuyez sur Utiliser. Vous devriez recevoir la confirmation que votre code a fonctionné.

Description du jeu et mise à jour récente

Un jour, cela a commencé. Sorti de nul part. Littéralement comme si c’était toujours là. Personne ne sait d’où il vient ni où il est allé. Ours. Avez-vous ce qu’il faut pour survivre à cette monstruosité? Ou peut-être, juste peut-être, êtes-vous la monstruosité …? Sprint – Maintenez Shift sur PC ou B sur xBox.

Nous recevons des rapports de problèmes où le jeu ne démarre pas, nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait causer et nous examinons le problème.

Si vous recherchez des codes pour d’autres jeux, nous en avons une tonne dans notre article sur les codes de jeu Roblox! Vous pouvez également obtenir un tas de trucs gratuits via notre page Codes promotionnels Roblox.