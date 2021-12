Le premier regard sur Spider-Man: Across the Spider-Verse

Le début du mois de décembre a mis une chose au clair : ce sera mois de l’homme araignée. Dans quelques jours, les cinémas du monde entier seront remplis de la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le troisième film de Spider-Man avec Tom Holland en tant que protagoniste. Alors que l’excitation des fans n’avance qu’avec des théories dans les réseaux sociaux, une nouvelle avancée a fait irruption dans la conversation grâce à Photos Sony. C’est le premier regard sur Spider-Man : dans le Spider-Verse 2.

Le film d’animation fonctionnera comme une suite à celui sorti en 2018 qui a finalement augmenté avec un Oscar, un BAFTA, un SAG et un Golden Globe. Tous les ingrédients nécessaires pour penser à poursuivre ces films très réussis et divertissants pour les fans de films de super-héros. Le premier d’entre eux est disponible dans le catalogue de Amazon Prime Vidéo. Et la seconde, on la verra en salles très bientôt.

Le film s’intitulera Spider-Man : à travers le Spider-Verse et a sa première prévue pour le prochain 7 octobre 2022. Les fans de Spider-Man ne peuvent probablement pas attendre l’attente, mais en réalité, cette date est la plus certaine qui ait été annoncée ces derniers mois. C’est que la production a notamment été retardée par la pandémie de coronavirus depuis l’année dernière.

Le premier trailer fait déjà le tour du monde et les réactions des fans de Marvel et Sony ont été plus que positives. Cette fois, le long métrage sera réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, tandis que le script sera entre les mains de David Callaham, Phil Lord et Christopher Miller. De plus, la production sera sous la responsabilité d’Amy Pascala, Avi Arad, Christina Steinberg, Peter Ramsey et Aditya Sood.

Ce ne sera que la première partie de deux : la seconde – c’est-à-dire la troisième production de la saga – n’arrivera qu’en 2023. En attendant, on verra Shameik Moore, Oscar Isaac, Hailee Steinfeld, Issa Rae et Jake Johnson répéter ses rôles que les cinéphiles et les critiques ont tellement aimé qu’ils l’ont positionnée parmi les favoris de l’animation ces dernières années.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂