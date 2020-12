Future & Dess Dior sortent dans des tenues assorties

Future et Dess Dior portaient des vestes universitaires assorties lors d’une soirée à Atlanta.

L’avenir est passé rapidement de Lori Harvey, passant beaucoup de temps avec sa nouvelle petite amie Dess Dior après avoir rompu avec le modèle plus tôt cette année. Pendant la quarantaine, Future et sa nouvelle petite amie rappeuse ont appris à se connaître, sortant et montrant les progrès de leur relation, qui est apparemment si forte que Future lui offre déjà des montres à cent mille dollars. Ils ont eu une idée de ce que la vie pourrait être ensemble, profitant des soirées à Atlanta et, plus récemment, leur lien s’est manifesté sur des photos de paparazzi d’eux marchant main dans la main avec des vestes universitaires assorties. Le couple portait les mêmes vestes d’université lors de leur voyage au club, se balançant de rouge-blanc-bleu partout avec différentes broches de créateurs décorant les vêtements. Dess portait un pantalon brillant, tandis que Future secouait le denim de créateur blanc. De toute évidence, ils voulaient que les gens sachent qu’ils étaient ensemble, ne prenant aucun risque avec leur choix de robe. Récemment, Dess Dior a progressé dans sa carrière en sortant son nouveau single « Rich » avec une vidéo d’accompagnement. Future a récemment été confirmé pour figurer sur le nouvel album tant attendu de Playboi Carti Whole Lotta Rouge. En attendant la nouvelle musique des deux parties, nous vous tiendrons au courant du développement de Future et Dess Dior en tant que couple. Êtes-vous fan de ces deux?