Samuel Leroy JacksonNé un jour comme aujourd’hui mais en 1948, il est un acteur et producteur américain de cinéma, de télévision et de théâtre. Dans ses 72 ans il a été nominé pour un Oscar, quatre Golden Globes, un BAFTA, un Screen Actors Guild Award et pour le Festival international du film de Cannes 1991. Selon son profil sur IMDb, il a 189 représentations au cinéma et à la télévision et a été producteur 10 fois.

Dès le début, il a réussi à gagner l’amour et le respect de ses collègues, ce qui l’a transformé en l’un des artistes les plus établis d’Hollywood pour avoir participé à de nombreuses productions. Ces derniers temps, il est plus reconnu par le Univers cinématographique Marvel, où il a joué ‘Nick Fury’ et reviendra pour une nouvelle série de Disney +. Pour son anniversaire, nous sélectionnons les meilleurs films, selon Divulgacher.

+ Les meilleurs films de Samuel L. Jackson: