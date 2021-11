Chucky est renouvelé pour la saison 2

La série à succès USA Network/SYFY Chucky a été renouvelé pour une deuxième saison. Sur toutes les plateformes, Chucky a atteint 9,5 millions de téléspectateurs lors de sa première saison. Ils nous ont donné un petit teaser nous avertissant, « Vous pourriez vous sentir un peu piquer. » Et regardez cette armée de poupées Good Guy !

La série télévisée nous emmène dans une ville américaine idyllique qui est plongée dans le chaos après qu’une poupée vintage « Good Guy » se soit présentée à une vente de garage en banlieue. Bientôt, tout le monde doit faire face à une série de meurtres horribles qui commencent à exposer les hypocrisies profondes et les secrets cachés de la ville. Pendant ce temps, des amis et des ennemis du passé de Chucky reviennent dans son monde et menacent de révéler la vérité derrière ses origines mystérieuses en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est en quelque sorte devenu ce monstre notoire. Zackary Arthur dirige le nouveau casting en tant que Jake Wheeler avec ses co-stars, dont Bjorgvin Arnarson en tant que Devon Evans, Alyvia Alyn Lind en tant que Lexy Cross, Teo Briones en tant que Junior Wheeler, Devon Sawa en tant que Lucas Wheeler et Lexa Doig en tant que Bree Wheeler. Aux côtés de Brad Dourif en tant que Chucky, les stars de la franchise de retour incluent Jennifer Tilly en tant que Tiffany Valentine, Fiona Dourif en tant que Nica Pierce, Alex Vincent en tant qu’Andy Barclay et Christine Elise en tant que Kyle.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Jennifer Tilly a profité de son Instagram pour partager la nouvelle avec ses fans, s’exclamant : « #Chucky a été choisi pour la saison 2 ! Merci à tous nos incroyables fans pour votre soutien ! Nous n’aurions pas pu le faire sans vous ! Nous vous aimons tous! »

Les fans ont hâte de voir leur Tiffany Valentine revenir ! L’un d’eux s’exclame : « Eh bien duh, tout ce qui est avec Jennifer Tilly et Brad Dourif est du feu ! » Un autre soupire de soulagement. « Yay !!!!! J’espérais tellement qu’il y aurait une autre saison. »

Elle a également partagé une photo avec ce bataillon de poupées méchantes Good Guy, sous-titrant: « Trop de Chucky? Ce n’est pas pareil! Ne manquez pas notre finale de la saison #Chucky de 90 minutes ce mardi 10/9c sur @usa_network & @ syfy #chuckyseries #chuckytvseries »

Les fans de Child’s Play ont hâte à demain ! « Tellement excité, c’est 90 minutes omg excité et triste à propos du dernier épisode. » « Je ne veux pas que la série se termine c’est trop bien. » Un autre fan dit ce que je pensais. « 90 minutes ? On a un tout nouveau film ! »

« Nous sommes ravis de commencer à tirer les ficelles d’une deuxième saison de chaos de marionnettes avec Chucky« , a déclaré le producteur exécutif Don Mancini. « Un grand merci à nos partenaires aux États-Unis, SYFY et UCP pour leur incroyable soutien et leurs conseils Chucky au petit écran, plus grand que jamais. Et aux fans, Chucky envoie ses remerciements éternels et un message : » Ce n’est pas fini, pas de loin. Tu ferais mieux de faire attention à tes arrières en 2022 !’”

Chucky est produit par UCP et produit par le créateur Don Mancini, David Kirschner, Nick Antosca et Alex Hedlund. Harley Peyton est également producteur exécutif. Don Mancini, qui a écrit la franchise cinématographique, a écrit l’adaptation télévisée, dirige et sert de showrunner. La finale de la saison de Chucky diffusé le mardi 30 novembre sur USA et SYFY. Saison 1 de Chucky est disponible en streaming sur Peacock à partir du 1er décembre.









Nash Bridges Revival s’attaque aux milléniaux contre les baby-boomers Le film Nash Bridges explore la différence entre les milléniaux et les baby-boomers dans le monde moderne de la police.

Lire la suite





A propos de l’auteur