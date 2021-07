Disney Channel révèle un aperçu de la saison 3 d’Amphibia

– Publicité –



Série animée nominée aux Emmy par DisneyAmphibiaCet automne, la série reviendra avec un groupe d’invités talentueux pour sa troisième saison. Disney Television Animation a accueilli un public pendant le panel. L’édition numérique du San Diego Comic-Con de cette année s’appelle.AmphibiaAnd The Owl House. Ils ont également publié un clip tiré du premier épisode de la nouvelle série. Le fantôme et Molly McGee.

Amphibia se concentre sur Anne, une jeune fille de 13 ans qui prend une étrange boîte à musique qui le transporte sur une île tropicale. Là, elle rencontre un groupe de grenouilles appelées les Planters. Il s’agit de Sprig (Justin Felbinger), Polly (Amanda Leighton), ainsi que Hop Pop (Bill Farmer). Anne découvre ce que signifie pour une personne d’être un héros à travers ses aventures à Amphibia. Elle se fait aussi de vrais amis. La saison 2 a réuni le groupe pour explorer les mystères de la boîte à musique et essayer de trouver un itinéraire jusqu’à la maison d’Anne.

En exclusivité, la saison 3 sera diffusée le samedi 2 septembre à 9 h 30 HNE sur Disney Channel. Il comprendra un épisode spécial de longue durée et un clip d’Amphibia ComicCon 2021. Anne et les Plantars sont transportés à Amphibia par Anne. Ils retournent ensuite à Los Angeles pour aider leurs familles de grenouilles à en apprendre davantage sur le monde moderne.

Aperçu exclusif d’Amphibia Saison 3

Les stars invitées de la saison sont Whoopi Goldberg, RuPaul Charles (RuPaul’s Drag Race), Kate Micucci (Steven Universe), Brad Garrett/Christopher Robin et Anika Ni Rose (La princesse et la grenouille). La saison 3 comprendra également un spécial de Noël de 22 minutes avec une chanson composée par Rebecca Sugar (Université Steven).

[email protected] Les participants au panel auront un aperçu exclusif de la saison 3 d’Amphibia. Le panel a réuni les créateurs/stars des deux séries, dont Matt Braly et Dana Terrace d’Amphibia et Ricky Cometa de The Owl House. Chant des acteurs de la voix Amphibia. Felbinger. Fermier. Leighton était également présent avec Sarah-Nicole Robles (Luz), Mae Whitman et Mae Whitman de The Owl House.

The Ghost et Molly McGee ont également sorti un clip. La comédie entre copains est centrée sur une interpolation optimiste Molly, interprétée par Ashly Burch, et son amitié improbable (Dana Snyder), Scatch (un esprit grincheux). De plus, cette nouvelle série sera présentée en octobre.

Clip exclusif du fantôme de Molly McGee du Comic-Con 2021