« Cobra Kai », saison 4: pourquoi Dutch serait le meilleur remplaçant de John Kreese dans le dojo

« Cobra Kai»Commence 34 ans après les événements du tournoi de karaté All Valley 1984, lorsque les anciens rivaux Johnny Lawrence et Daniel LaRusso se retrouvent à l’âge adulte. Dans ces conditions, le premier rouvre son ancien dojo pour enseigner le karaté aux adolescents et le second, devenu un grand vendeur de voitures, fait de même avec le Miyagi-Do.

est retombées, est devenue l’une des séries les plus populaires de Netflix. Depuis qu’il est arrivé sur la plate-forme en 2020, l’histoire fictive a réussi à être un phénomène mondial, avec des millions d’adeptes et un score critique impressionnant en Tomates pourries. « Cobra Kai», a eu sa première en Youtube qui a récemment et ensuite eu sa sortie en Netflix.

Avec trois saisons et une en production, cette série est devenue un succès auprès des adultes et des enfants en apprenant davantage sur l’avenir des protagonistes de la saga de Karate Kid; Cependant, quand il a été initialement publié en 2018 au Youtube, une campagne virale a été utilisée que beaucoup pensaient être une blague, mais elle a été bien accueillie, même si son enregistrement s’est avéré être une tâche très difficile à réaliser.

Les trois saisons de « Cobra Kai», ont offert aux téléspectateurs un voyage nostalgique, où ils ont pu trouver plusieurs références aux films originaux de « Karate Kid ». Dans sa cinquième tranche, on s’attend à ce que néerlandais celui qui remplace Kreese et qu’il finit par devenir son remplaçant puisqu’il est finalement son plus grand antagoniste de la série.

POURQUOI LE NÉERLANDAIS SERAIT-IL LE MEILLEUR REMPLACEMENT POUR JOHN KREESE?

Au « Cobra Kai « , Néerlandais (Chad McQueen) pourrait combler un vide laissé par Johnny (William Zabka) dans le dojo de Kreese et potentiellement même remplacer le méchant principal. néerlandais était l’un des quatre étudiants de Cobra Kai qui a aidé Johnny intimider Daniel (Ralph Macchio) au « Le Karaté Kid » de 1984.

Un épisode de la saison 2 de « Cobra Kai « vu Johnny rejoindre Jimmy (Tony O’Dell), Bobby (Ron Thomas) Oui Tommy (Rob Garrison). Le seul personnage manquant était le Néerlandais, et l’explication de l’histoire est qu’il purge une peine dans une prison fédérale.

Ceux impliqués avec « Cobra Kai « fait des efforts pour ramener néerlandais, mais Chad McQueen, fils de l’icône Hollywood Steve McQueenIl avait abandonné sa carrière d’acteur pour se concentrer sur la course. En raison de leur horaire chargé, ils n’ont pas été en mesure de calculer un retour. Cependant, Mcqueen il pourrait toujours changer d’avis et reprendre son rôle de Néerlandais à l’avenir.

« Cobra Kai » est l’une des séries les plus populaires sur Netflix (Photo: Netflix)

Si la saison 4 de « Cobra Kai « présentera à néerlandais, cela pourrait finir par faire partie intégrante de l’histoire des dojos en guerre. Jimmy, Tommy Oui Policier ils ont rompu leurs liens avec « Cobra Kai » et ils ont continué leur vie il y a des décennies, mais néerlandais est un personnage qui pourrait encore être intéressé à s’associer avec Kreese (Martin Kove).

Les autres ont désapprouvé les choses que leur sensei leur a fait faire à la fin de « Le Karaté Kid « , mais néerlandais il avait des opinions différentes. En fait, il aimait l’approche trop violente et les tactiques sales de Kreese dans le tournoi Karaté de toute la vallée. Cela, combiné avec la révélation qu’il est en prison, sont des indications qu’il n’a peut-être pas suivi le chemin rédempteur que ses amis ont fait.

Non seulement l’émission YouTube a pris une nouvelle vie avec cette acquisition, mais elle a également été remaniée pour un cinquième qui continuerait les aventures dans All Valley. (Photo: Netflix)

Il est possible que si néerlandais sortit de prison, son ancien instructeur le recherchait. Après avoir repris le dojo, Kreese Il a essayé de récupérer Johnny, il est donc clair qu’il est intéressé à ce que d’autres l’aident à enseigner à ses élèves. Sans surprise, Johnny a refusé l’offre, mais il est fort possible que néerlandais ne fais pas ça.

Son agression en « Le Karaté Kid » montre que néerlandais illustre les qualités que vous recherchez Kreese, et pouvait voir en lui le potentiel d’être ce Johnny refusé de l’être. néerlandais remplir ce rôle pourrait conduire à toutes sortes d’interactions intéressantes, en particulier avec Johnny, qui peut essayer de faire appel à votre amitié pour vous faire comprendre que vous faites une erreur.

Dutch était l’un des quatre étudiants de « Cobra Kai » qui ont aidé Johnny à intimider Daniel dans « The Karate Kid » en 1984. (Photo: Netflix)

Si cela ne fonctionne pas, on ne sait pas combien de temps cela pourrait durer Kreese. Selon la façon dont les choses se déroulent lors du prochain tournoi néerlandais pourrait avoir un rôle élargi dans saison 5 de « Cobra Kai « ou plus tard. Après tout, la série pourrait finir par se terminer par l’histoire de Kreese et confiez à quelqu’un d’autre la responsabilité de « Cobra Kai « .

Terry Argent (Ian Thomas Griffith) Il a la cruauté de réussir, mais en tant que riche PDG d’une entreprise, diriger un petit dojo ne semble pas être son style. Le néerlandais convient beaucoup mieux et, en tant qu’étudiant Kreese, vous pouvez perpétuer l’héritage de votre sensei.