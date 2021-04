Rosie Perez n’a pas été invitée aux Oscars depuis 27 ans

Depuis son rôle dans le film « Do The Right Thing » de 1989 sous la direction de Spike Lee, Rosie Perez est devenue un nom très actif dans l’industrie du cinéma et de la télévision, gagnant récemment des crédits sur la série « The Flight Attendant » ou le bande «Oiseaux de proie».

Sous la direction de Peter Weir, en 1994, elle a joué dans «Fearless», un film dans lequel elle offre une performance émouvante de Carla Rodrigo, une femme qui souffre d’une grande culpabilité pour ne pas avoir sauvé son jeune fils lors d’un accident d’avion, alors qu’elle réussissait pour survivre à l’événement fatal.

Comme le film, l’actrice a reçu les éloges de la presse spécialisée, recevant sa première et unique nomination aux Oscars dans la catégorie « Meilleure actrice dans un second rôle », exprimant récemment son mécontentement face au fait que l’académie ne l’avait pas invité à la cérémonie depuis .

Rosie Perez a actuellement une carrière fréquente et stable à Hollywood, étant également l’une des actrices latines les plus en vue de l’industrie du divertissement, assumant des rôles dans lesquels le racisme auquel cette communauté a dû faire face aux États-Unis est exposé.

Lors d’une récente conversation avec Variety, Perez note que bien qu’elle soit membre de l’Académie, les personnes derrière le prix ne l’ont pas invitée depuis sa nomination il y a 27 ans. Malgré son soutien constant à ses collègues, il note que cette action fait partie des failles liées au racisme dans l’industrie.

J’adore les Oscars. Je célèbre mes pairs, mais ça fait mal. C’est comme quand votre équipe ne vous demande pas de retourner au stade après avoir frappé le bâton avec un home run.

Rosie Perez estime que le plus difficile est de devoir affronter les défauts des autres, en particulier en ce qui concerne le fanatisme idéologique et le racisme, ainsi que les personnes qui ne comprennent pas quand elles sont racistes. « Oui, le changement arrive, mais il est trop lent », conclut-il.