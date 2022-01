Partager un mot de passe sur iPhone : comment le faire avec AirDrop

Donnez à vos amis l’accès à votre compte Netflix – AirDrop le rend possible. C’est ainsi que vous pouvez partager rapidement et en toute sécurité des mots de passe sur l’iPhone.

Par Sven Wernicke

AirDrop existe depuis iOS 7. Avec ce service, vous pouvez échanger des photos, des vidéos et d’autres fichiers directement entre iPhones, mais aussi entre iPhones et appareils macOS et iPadOS. Cela fonctionne sans réseau LAN ou WLAN. Au lieu de cela, votre iPhone établit sa propre connexion directe à un autre iPhone afin de transférer du contenu crypté. Pour que tout fonctionne comme vous le souhaitez, certaines conditions doivent être remplies.

Conditions requises pour partager des mots de passe via AirDrop

La sécurité a la plus haute priorité. Pour cette raison, vous ne devez envoyer des mots de passe via AiDrop qu’aux personnes qui font partie de vos contacts et en qui vous avez confiance. A l’inverse, ils doivent permettre la réception d’objets dans le centre de contrôle. Vous pouvez trouver l’option de configuration dans le groupe de contrôles.

Le partage de mots de passe sur l’iPhone n’est possible que si vous êtes connecté avec l’identifiant Apple et que vous avez activé le trousseau iCloud. Vous pouvez le faire sous : « Paramètres > Identifiant Apple > iCloud Porte-clés > porte-clés iCloud ».

L’iPhone pour l’envoi et l’iPhone pour la réception du mot de passe doivent avoir au moins la version 7 d’iOS et être allumés. Activez le Wi-Fi et le Bluetooth car les deux sont nécessaires pour une connexion Wi-Fi directe.

Envoyer et recevoir un mot de passe sur iPhone





Vous pouvez partager les mots de passe dans les paramètres à l’aide du bouton de partage.



Image : © Capture d’écran 45secondes.fr 2022



L’envoi d’un mot de passe via AirDrop est une fonctionnalité utile et heureusement rapide d’accès :

Allez dans les paramètres « Mots de passe ». Appuyez sur le mot de passe que vous souhaitez partager via AirDrop. Sélectionnez l’icône de partage et appuyez sur le contact auquel vous souhaitez transférer le mot de passe. Pour des raisons de sécurité, vous devez entrer votre code de déverrouillage ou vous authentifier avec Face ID. Sur l’autre iPhone, appuyez sur Accepter lorsqu’on vous demande si vous souhaitez recevoir le mot de passe.

Conseils pour partager des mots de passe avec AirDrop

Si le mot de passe est enregistré sur l’autre iPhone, vous pouvez également le consulter sous « Paramètres > Mots de passe ». À partir de là, un partage supplémentaire est possible.

Vous pouvez faire remplir automatiquement le mot de passe lorsque vous vous connectez à des sites Web. Allez dans « Paramètres > mots de passe > Remplissage automatique » et activez la fonction.

Vous pouvez également partager des mots de passe WiFi via AirDrop.

De même, vous partagez des mots de passe avec des iPad et des ordinateurs exécutant macOS

Ne vous inquiétez pas : le transfert se fait via un Cryptage AES 256 bits protégé.

résumé