Le producteur d’Avatar 4 confirme que la majeure partie du premier acte est terminée

Cela fait 13 ans depuis la sortie du premier Avatar film de James Cameron, et le public attend toujours la suite, Avatar : la voie de l’eau, pour sortir en salles plus tard cette année. Un besoin de nouvelles technologies et la planification et la cartographie de quatre suites ultérieures sont la raison du long délai entre les premier et deuxième films. Cependant, maintenant que le Avatar équipe a tout ce qu’il faut pour continuer, la production de la franchise bat son plein.





En dépit La voie de l’eau toujours en préparation pour la sortie, le producteur Jon Landau a confirmé à Variety que Avatar 4 a déjà terminé son premier acte. « Nous avons terminé la majeure partie du premier acte de Avatar 4et il y avait des raisons logistiques pour lesquelles nous devions faire cela », explique-t-il. « Nous avons conçu la majeure partie du film pour Avatar 4, mais nous n’avons pas encore tout filmé, juste le premier acte. »

C’est dur à croire Avatar commencera à produire des suites si rapidement, mais c’est exactement ce que veut Cameron. Il a réussi à retenir l’intérêt du public au cours des 13 dernières années, et il ne veut plus s’y essayer. « Nous n’aurions pas pu livrer ce que les gens ont vu aujourd’hui, il y a cinq ans, il y a huit ans, il y a neuf ans. Nous avions besoin de temps pour l’amener au niveau que nous sommes en mesure d’offrir aux gens aujourd’hui. » Les fans devraient être ravis La voie de l’eau, et les suites éventuelles, car la technologie utilisée dans l’original Avatar était révolutionnaire. Le public ne s’attend pas à autre chose quand Avatar : la voie de l’eau arrive en salles le 16 décembre.





Quand les fans peuvent-ils s’attendre à chacun Avatar Suite?

Avatar : la voie de l’eau est long à venir, mais les fans n’ont pas besoin d’attendre plus longtemps. La suite, qui arrivera le 16 décembre, commencera la première des quatre itérations prévues dans la franchise de l’esprit de James Cameron. Le réalisateur a déclaré en 2010 que La voie de l’eau et Avatar 3 filmerait dos à dos, ce qui signifie que la troisième image est presque terminée et prête à être publiée. Bien sûr, une immense quantité de post-production est consacrée aux films, où se déroule la majeure partie du travail.

Avatar 3 est actuellement prévu pour arriver le 20 décembre 2024, sauf retard, bien sûr. Le quatrième volet arrivera deux ans plus tard, en première dans les salles le 18 décembre 2026. Enfin, le cinquième et dernier film de la Avatar La franchise a une date de sortie fixée au 22 décembre 2028. Cependant, les fans aimeraient voir le deuxième film sur grand écran avant de se préparer pour une troisième, quatrième et cinquième entrée. Bien sûr si Avatar : la voie de l’eau atteint n’importe où près du succès du premier film, Cameron sera sans aucun doute impatient de sortir rapidement les suites.