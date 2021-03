« Cobra Kai »: qui est Devon dans la saison 4

La rivalité entre Sam et Tory a commencé dans la deuxième saison de « Cobra KaiEt cela a empiré depuis lors, et même s’ils ne seront probablement pas les meilleurs amis, un nouveau personnage du quatrième opus de la série Netflix pourrait changer les choses entre eux.

Il s’agit de Devon, interprétée par Oona o’brien. Jusqu’à présent, on sait qu’elle est une jeune femme qui pratique le karaté et a un tempérament très fort. «Un nouvel étudiant potentiel de karaté qui est sans relâche compétitif et colérique lorsqu’il est provoqué», lit-on dans la description de Deadline.

Mais lequel des trois dojos rejoindra-t-il? En raison de son caractère, il rejoint probablement Cobra KaiDe plus, il ne fait aucun doute que John Kresse s’intéresse à une étudiante avec ses capacités et ses qualités. Alors qu’arrivera-t-il à Toy? Jusqu’à présent, elle est la plus forte de son équipe.

Oona O’Brien sera en charge de jouer Devon, une jeune femme compétitive et colérique (Photo: Instagram @ obrien.oona)

DEVON POURRAIT-IL ÊTRE LE NOUVEAU RIVAL DE TORY?

Sam y Tory se llevan mal desde que la hija de Daniel LaRusso la acusó de robar la billetera de su madre, sus conflictos empeorarán cuando Sam se besó con Miguel y llegaron a otro nivel con la pelea en la escuela que terminó con la brutal caída de Miguel.

Bien que Sam ait gagné ce combat, c’est aussi celui qui a été le plus blessé, à la fois physiquement et psychologiquement, c’est pourquoi lors de la troisième saison de « Cobra Kai», Il a décidé de quitter le karaté pour ne plus jamais affronter Tory, mais à la fin il a repris son entraînement et a affronté son rival.

Cependant, leur rivalité n’est pas encore terminée et, comme l’indique Screen Rant, Devon pourrait jouer un rôle important dans la résolution de ce conflit. Peut-être que Tory se sent menacé par le nouveau membre de Cobra Kai et en fait son principal adversaire.

Pendant ce temps, d’après la description de ce nouveau personnage, Devon voudra peut-être se prouver supérieur à Tory, et une façon de le faire est de battre Sam, qui avait déjà vaincu Tory. Alors peut-être que les anciens rivaux s’uniront contre un ennemi commun.

De plus, Tory a une chance de rédemption. Bien qu’elle soit une combattante cruelle, elle est aussi une fille qui travaille dur pour soutenir sa mère malade.