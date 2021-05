Katy Perry a blanchi ses sourcils pour devenir Tinker Bell – voir photos

"LARGEOT LE LABOUREUR" "Pantalon de charpentier Largeot velours à tirant NOIR marque française le Laboureur nous offrant une paire de bretelle ""HERCULE"" (valeur 15€) voir photo (les bretelles sont grises)"

"Forme demi-ballon. Ceinture haute 3 boutons. Braguette boutons et crochet. Avant : 2 poches en biais, 1 poche gousset et 1 poche mètre intérieure. Dos : 1 poche passepoil boutonnée et une tirette de resserrement. Velours jonc 300 raies. Nous offrons une paire de bretelle ""HERCULE"" voir photo ! Le LARGEOT est le nom donné au plus vieux pantalon de travail, chaque corps de métier à une couleur spécifique. Le noir est réservé aux Charpentiers et aux couvreurs, le largeot à tirant est en velours. La coupe du pantalon est spécifique pour l'artisan, il faut éviter la chute à tout prix( c'est pour cela que le bas du pantalon est ressérré). Il est large en haut, ont dit qu'il à une forme de ballon où de demi ballon pour donner de l'aisance, car l'artisan doit être à l'aise dans ses mouvements. LE LARGEOT A TIRANT : forme demi ballon, ceinture haute, jusqu'a la taille, tient chaud, grâçe aux bretelles donne un bon maintien, on à pas la gêne d'avoir une ceinture, libre dans ses mouvements. Donne un style ancien authentique, les personnes qui portent un Largeot à tirant ne passe jamais inaperçu ! Plus qu'un pantalon, porter un Largeot est un certain savoir vivre ! Le LARGEOT est souvent porté par les compagnons du devoir. Origine du mot LARGEOT : Le mot LARGEOT est un sobriquet , c'est un dérivé du mot large (référence à la forme du pantalon). Vous avez le choix entre deux tailles d'entrejambe 76cm où 82cm (veuillez le préciser par mail où par S.M.S) Il me reste comme taille : T38/76cm 01 T42/82 cm 02 T46/82cm 01 T48/82cm 02"