George Clooney ne pensait pas que sa femme Amal l’aimerait au début – «  J’ai 17 ans de plus qu’elle, elle aurait pu penser que j’étais grand-père  »

George et Amal Clooney sont l’un des couples les plus célèbres au monde. Les deux ont un mariage très médiatisé et l’histoire des débuts de leur relation est assez intéressante.

Clooney a rencontré Amal et a été instantanément attiré par elle, mais il n’était pas sûr que les sentiments soient réciproques. Une grande partie de son insécurité était due à la différence d’âge de 17 ans entre les deux.

George Clooney a rencontré Amal par l’intermédiaire d’un ami commun

Clooney a d’abord rencontré Amal via une rencontre fortuite. Un ami commun avait demandé à visiter sa maison et avait amené Amal avec elle.

« J’étais au lac de Côme, célibataire, et un de mes amis m’a dit: ‘Est-ce que ça va si j’amène mon ami, je suis en route pour le Festival de Cannes, puis-je amener mon ami?' », A déclaré Clooney Howard Stern. «Et ma mère et mon père restaient avec moi à Côme à l’époque, ainsi que quelques autres amis. Et je me suis dit: ‘Bien sûr, amenez-la.’ »

Ils se sont écrit pendant des mois

Bien que les deux s’aimaient clairement, Clooney ne l’a pas poursuivie de façon romantique pendant un certain temps.

«Et dans les promenades Amal, et elle est magnifique et drôle et la personne la plus intelligente dans chaque pièce dans laquelle elle entre», a déclaré Clooney. «Et j’ai été vraiment séduit par elle. Nous ne l’avons pas fait – nous sommes restés éveillés toute la nuit et avons parlé, mais nous n’avons pas eu de rendez-vous. Nous avons juste commencé à nous écrire, et je l’ai écrite pendant, je ne sais pas, quelques mois.

George Clooney n’était pas sûr si Amal l’aimait au début

Clooney savait qu’il aimait Amal, mais il ne savait pas si elle l’aimait en raison de leur grand écart d’âge.

«Et puis je suis venu à Londres», a déclaré Clooney. «Eh bien, je l’aimais, mais je ne voulais pas sauter le requin dessus, je ne pouvais pas dire si elle m’aimait parce que j’ai 17 ans de plus qu’elle. Alors elle aurait pu penser que j’étais grand-père, je ne sais pas.

Il a essayé de l’impressionner avec un film sur lequel il travaillait

Malgré ses insécurités, Clooney a décidé de déménager sur Amal lors de sa visite à Londres alors qu’il travaillait sur un film.

«Et puis je suis arrivé à Londres pour marquer un film», a déclaré Clooney. «Nous avons marqué à Abbey Road, et je me suis dit: ‘Si jamais vous voulez impressionner quelqu’un, c’est avec un orchestre de 150 musiciens à Abbey Road… Et elle venait juste d’une réunion au travail où elle essayait de régler un problème avec la fraternité musulmane, elle vient à Abbey Road »

Amal avait eu une longue journée de travail, et Clooney avait le sentiment que l’inviter au studio allégerait son humeur.

«Je ne sais pas… par rapport à toutes les autres choses auxquelles elle a dû faire face ce jour-là», a déclaré Clooney. «Je pense qu’Abbey Road aurait pu simplement être un soulagement.»

Le célèbre couple a dû esquiver les paparazzi pendant des mois

Clooney est l’une des plus grandes stars du monde, il est donc inutile de dire que les paparazzi passent beaucoup de temps à enquêter sur ses activités romantiques.

« Ensuite, c’était délicat parce que vous êtes à Londres, qui est une ville avec beaucoup de paparazzi qui vous suivent », a déclaré Clooney. «Et donc nous sommes sortis dîner tranquillement, personne ne nous a vus… Et puis c’est devenu très vite romantique. Et puis c’était assez clair une fois… je savais qu’elle était intéressée.

Malgré l’alchimie évidente, Clooney et Amal ont dû garder leur relation sous silence pendant plusieurs mois pendant qu’ils apprenaient à se connaître.

«Ensuite, je pense que nous étions ensemble à partir de ce moment», a déclaré Clooney. «Et je veux dire que c’était vraiment intéressant parce que nous avons dû nous cacher pendant, je ne sais pas, quelques mois parce que vous voulez juste vous assurer … Vous voulez apprendre à vous connaître et passer du temps les uns avec les autres et ne le faites pas sur la première page de Hello Magazine. »