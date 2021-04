« Cobra Kai »: pourquoi le film de Jackie Chan et Jaden Smith ne se connecte pas à la série et à la franchise

« Karate Kid« Le film sorti en 2010, bien que connecté au reste de la franchise dans les coulisses, se distingue en fait de »Cobra Kai». « Cobra Kai » se déroule dans la chronologie originale de « Karate Kid », plus de trente ans après les événements du premier film.

William Zabka Oui Ralph Macchio ils répètent leurs rôles comme Johnny Lawrence Oui Daniel LaRusso, et le programme indique clairement que les dojos Cobra Kai Oui Miyagi-do doivent leur résurgence à l’hostilité persistante des protagonistes, remontant à 1984.

En tant que partie officielle du canon de « Karate Kid », « Cobra Kai« Il a récupéré des personnages importants tout au long de trois saisons. Par exemple, Daniel il a rencontré Kumiko Oui Chozen de «Karaté Kid 2» au Okinawa, tandis que Johnny rattrapé Moulins Ali et a vu comment son ancien sensei, John Kreese, a volé Cobra Kai.

L’appel téléphonique de John Kreese à la fin de saison 3 de «Cobra Kai» Cela a également provoqué le retour du méchant Terry Argent de « Karaté Kid 3 ». Cependant, «Cobra Kai» n’a fait aucune référence au redémarrage « Karate Kid« de 2010, qui se concentre sur le Monsieur han de Jackie Chan enseigner le kung fu à Dre Parker de Jaden Smith au Chine.

POURQUOI LE FILM JACKIE CHAN ET JADEN SMITH N’EST-IL PAS CONNECTÉ AVEC LA SÉRIE ET ​​LA FRANCHISE?

« Karate Kid », Jaden Smith et Jackie Chan. (Photo: Columbia Pictures)

Étant donné que Divertissement Overbrook détient toujours les droits de la franchise « Karate Kid » après le redémarrage, ce qui fait Will Smith dans le producteur exécutif de Cobra Kai, l’idée de fusionner les histoires de Dre Parker Oui Miguel Diaz Ce ne serait pas si farfelu, techniquement.

Cependant, ce qui serait vraiment difficile, c’est de trouver une raison logique pour les personnages « Karate Kid » de 2010 et ceux de «Cobra Kai» apprendre à se connaître l’un l’autre. «Cobra Kai» il s’agit de la nostalgie et de l’héritage d’un noyau de personnages. Présenter quelqu’un qui n’a aucun lien personnel avec eux serait forcé.

« The Karate Kid » est un film dramatique d’arts martiaux wuxia de 2010 réalisé par Harald Zwart. (Photo: Columbia Pictures)

Dès le début, les écrivains de «Cobra Kai» ils ont décidé d’exclure la possibilité d’un croisement. Dans une interview avec Slashfilm, les créateurs Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg Oui Josh guéri ils ont discuté du programme jusqu’à ce que saison 3.

Concernant la possibilité que Dre Parker et le Monsieur han jamais apparaître dans «Cobra Kai», Jon Hurwitz a confirmé que les redémarrages n’ont pas lieu dans le même univers: « Si les personnages de notre série ont vu un film intitulé The Karate Kid, ils l’ont vu. ».

Le film a débuté le 11 juin 2010 à Chicago, avec des apparitions de Jackie Chan et Jaden Smith, et une brève apparition surprise de Will Smith. (Photo: Columbia Pictures)

Il a également souligné qu’un Jackie Chan le nom a été supprimé du saison 1, ce qui lui a rendu impossible d’être un personnage de la série. Il aurait certainement été intéressant de voir le Monsieur han avoir un mot avec John Kreese ou peut-être voir Miguel Oui Sam du mal à s’adapter à un art martial qu’ils ne connaissent pas, mais le charme de «Cobra Kai» réside dans sa cohérence.

Chaque personnage revenant des films précédents a un but dans la série. En ce qui concerne les retours surprenants, les fans de la franchise pourraient être plus que ravis de voir le retour de néerlandais et découvrez qui est le père de Miguel, si c’est quelqu’un que vous avez déjà rencontré.