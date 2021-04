‘Joker’ sera projeté avec un orchestre en direct

GF Reflektor GFR-80-4.5-B

GF Réflecteur GFR-80-4.5-B, Réflecteur pour clarinette, Reflète le son sortant de la clarinette directement aux oreilles, Sonorité directe, plus forte et centrée permettant une très bonne articulation, Idéal pour le jeu dans les pièces isolées, à l'extérieur ou avec orchestre, Système de montage rapide et