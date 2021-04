Les lasers télescopes pourraient donner à l’humanité un avantage dans la guerre contre les débris spatiaux

Les opérateurs de télescopes ont découvert il y a des années comment faire cesser de scintiller les étoiles. Désormais, une équipe de scientifiques australiens souhaite utiliser la même technologie pour suivre les débris spatiaux et les faire exploser hors de l’espace.

Le problème est l’atmosphère terrestre: elle est inégale et déforme la lumière passant de l’espace à la Terre et de la Terre à l’espace. C’est un problème, car le bel effet scintillant que l’atmosphère de la Terre donne aux étoiles rend difficile pour les télescopes au sol d’observer avec précision les cieux. C’est également un problème pour les efforts visant à réduire le risque de débris spatiaux, qui menace les satellites et les vols spatiaux avec équipage, comme 45Secondes.fr l’a précédemment signalé. Les stations au sol utilisent des lasers pour suivre des morceaux individuels de débris spatiaux, mais ces lasers sont déformés par les mêmes effets atmosphériques qui font scintiller les étoiles. Désormais, les chercheurs souhaitent utiliser «l’optique adaptative», une technologie qui permet aux télescopes de dé-scintiller les étoiles, pour améliorer ces systèmes laser.

« Sans optique adaptative, un télescope voit un objet dans l’espace comme une goutte de lumière », a déclaré Céline D’Orgeville, scientifique de l’Université nationale australienne et chercheuse principale sur ce projet dans un communiqué. « Mais avec l’optique adaptative, ces objets deviennent plus faciles à voir et leurs images deviennent beaucoup plus nettes. »

Essentiellement, l’optique adaptative coupe la distorsion de notre atmosphère, garantissant que nous pouvons clairement voir les images incroyables capturées par nos puissants télescopes.

En rapport: Voici tous les vaisseaux spatiaux qui ont jamais transporté un astronaute en orbite

L’optique adaptative fonctionne dans les télescopes en projetant une étoile artificielle sur le ciel à l’aide d’un laser de lumière visible. Le système sait à quoi devrait ressembler l’étoile laser, de sorte que le système peut déterminer activement comment l’atmosphère déforme la lumière. Il utilise ensuite ces informations pour corriger l’image que le télescope est en train de capturer, calculant en arrière à quoi ressemblait la lumière avant que l’atmosphère ne l’étale.

Les chercheurs ont construit une version de ce laser pour le suivi des débris spatiaux. Il est monté sur un télescope australien utilisé pour imager et suivre les déchets spatiaux, et il peut aider à affiner et à guider un laser utilisé pour prendre des mesures précises de ces déchets.

Plus tard, les chercheurs prévoient d’utiliser des lasers comme celui-ci pour déplacer des déchets spatiaux ou même les pousser hors de leur orbite. Selon les chercheurs, la technologie d’optique adaptative pourrait contribuer à cet effort. À court terme, ils prévoient de le vendre par l’intermédiaire d’une entreprise privée à des entreprises intéressées par le suivi des déchets spatiaux.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.