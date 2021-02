Un lycéen renonce à ses économies pour aider sa mère à payer son loyer pendant une pandémie – mais elle ne devrait pas avoir à le faire

Un lycéen a abandonné toutes ses économies universitaires pour aider à payer le loyer de sa mère afin de l’empêcher d’être expulsée.

L’adolescente du Texas, Alondra Carmona, s’est récemment vu offrir l’admission à l’école de ses rêves, Barnard College.

C’est une université d’arts libéraux de la Ivy League pour femmes parmi les mieux notées. Elle va actuellement à l’école à Yes Prep East End à Houston, Texas.

L’année dernière, sa mère a perdu son emploi après qu’une blessure a rendu le travail difficile. Cela faisait boule de neige qu’elle était en retard sur le paiement de son loyer et l’expulsion semblait de plus en plus probable.

«Je viens d’une famille monoparentale et ma mère travaillait tous les jours pour payer le loyer. En février 2020, ma mère s’est cassé la cheville et n’a pas pu travailler », a déclaré Carmona sur une page GoFundMe qu’elle a créée.

«Aujourd’hui, j’ai découvert que ma mère n’avait plus de travail depuis 3 mois et je nous l’ai caché. Elle doit deux mois de loyer et sera probablement expulsée en mars. »

Le dos au mur, Carmona s’est tournée vers GoFundMe dans un ultime effort pour joindre les deux bouts

Ses espoirs de fréquenter l’école de ses rêves ont commencé à disparaître après qu’elle a pris la décision d’utiliser ses économies universitaires pour aider sa mère à payer les frais de logement et pour la subvenir à ses besoins.

«Même si je rêve d’aller au Barnard College, cela ne semble pas prometteur pour le moment», a écrit Carmona. «Je me tourne vers cela en dernier recours car Barnard ne pourra pas modifier mon programme d’aide financière.»

Après presque une semaine de mise en ligne de la page GoFundMe, elle a recueilli plus de 145 000 € en dons et a eu plus de quatre mille donateurs.

Dans une mise à jour de la page, Carmona a exprimé sa gratitude et son appréciation pour tous les étrangers qui se sont réunis pour l’aider à atteindre son objectif.

«Cela va déjà beaucoup aider. Je suis incroyablement reconnaissant et je pleure en ce moment. Je ne peux même pas décrire à quel point je suis reconnaissant. Je n’ai pas de mots », a déclaré Carmona.

L’adolescente passionnée a les yeux rivés sur Barnard depuis l’âge de 15 ans, selon Carmona sur la page GoFundMe.

Elle a rêvé de devenir neurochirurgienne pédiatrique et sa motivation l’a aidée à décrocher un stage de recherche de 6 semaines sur le cancer du col de l’utérus à l’Université Rice. Grâce aux donateurs du monde entier, son objectif est désormais atteint.

Bien que cette histoire soit édifiante et pleine de soutien, elle met en lumière un problème sous-jacent auquel beaucoup sont confrontés aujourd’hui.

La décision difficile et désintéressée de Carmona de renoncer à ses économies universitaires pour sauver sa mère de l’expulsion est courageuse et durable; cependant, cela montre tout ce que nous devons faire en tant que société pour régler ce problème aux États-Unis.

Il est trop lourd pour un adolescent de s’inquiéter d’avoir un toit au-dessus de sa tête et de la nourriture sur sa table.

Aucun adolescent ne devrait avoir à prendre une décision qui signifie choisir le rêve et l’avenir de sa vie plutôt que la sécurité et le logement de sa mère. Aucun parent ne devrait être dans une situation où il doit dépendre de son enfant ou de donateurs du monde entier.

Aussi agréable que cela puisse être de lire l’histoire de Carmona et le revirement complet de son avenir, il est difficile de ne pas penser aux gens qui se trouvent dans des situations très similaires et qui n’ont pas la chance et la publicité auxquelles Carmona a dû faire face.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont estimé qu’il s’agissait plus d’un réveil que d’une histoire touchante.

Un utilisateur de Twitter a écrit: «Les adolescents ne devraient pas avoir à faire face à cela. les familles ne devraient pas avoir à faire face à l’expulsion. pourquoi est-il même nécessaire que cela se produise? »

Carmona a changé sa vie pour le mieux. Devenue virale sur les réseaux sociaux pour son histoire, elle est maintenant en mesure d’assister à l’université de ses rêves et d’aider sa mère à être expulsée.

Espérons que cette histoire émouvante nous rappelle qu’il y a des gens qui ne sont pas sauvés de l’expulsion par GoFundMe et qu’un projecteur doit être braqué sur le système américain qui n’est pas si parfait.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.