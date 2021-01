100 idées de noms originaux pour votre réseau WiFi

Si vous voulez donner à votre réseau WiFi une touche plus amusante, renommez-le!

Internet est devenu aujourd’hui un outil incontournable. Peu importe où nous allons et c’est que le réseau est partout.

À la maison, au travail, à l’université, dans les cafétérias … et même dans de nombreuses rues de certaines villes.

C’est quelque chose d’évident, mais pour avoir Internet, nous devons avoir un appareil qui nous le fournit, c’est dans la plupart des cas le routeur. Oui, cet appareil que beaucoup d’entre vous ont à côté de la télévision et qui émet des lumières.

Vous saurez également que le réseau fourni par votre opérateur téléphonique est protégé par mot de passe et porte un nom très ennuyeux, comme Movistar_121212 ou VodafoneBA12323, des noms génériques et très fades qui ne disent rien.

Donc, si vous voulez donner à votre réseau WiFi une touche unique ou simplement vaciller / troller vos voisins, Pourquoi n’essayez-vous pas de changer le nom de votre réseau?

Meilleurs noms de réseau WiFi – 100 noms drôles et spirituels

Ce n’est pas un WiFi

Wifi gratuit

À l’abri du virus

Réseau infecté

Le Yisus veille sur vous

Netflix gratuit

Le mot de passe est 1234567

Guifi

Trojans gratuits

Même si je ne pense pas que ce soit un wifi

Voler le WiFi n’est pas de Dieu

Christ arrive bientôt

Vous ne volerez pas le WiFi de votre voisin

Je sais ce que tu penses

je vous déteste tous

Win32 / Injector.DVCX

Lazy fonctionne et paie votre WiFi

WiFi non sécurisé

Pas d’accès Internet

Win32 / TrojanDownloader

01100110 01110010 01100101 01100101

Bande 802.11a

192.168.0.1

4 8 15 16 23 42

C: Virus.exe

Connexion …

Chargement…

Périphériques Linux uniquement

La base de données a été mise à jour

Que le WiFi est avec vous

Obi Wan Kenobi

Homme WiFi

Port du Mordor

NANANANANANANANANANA-WiFi

FiWi gratuit

LAN Solo

Ventilateurs DC uniquement

Maison LANnister

Abraham Linksys

Marvel est meilleur que DC

Imprimante HP-Deskjet

Haut-parleur Bluetooth

Samsung Galaxy s3

Bibliotheque publique

404 Non trouvé

FBI-Central

Personne ne vit ici

Le pire WiFi gratuit au monde

Réseau hors ligne

Echange Wifi à louer

CANTV gratuit

Je crois que le Wi peut Fi

Go Go Gadget Internet

Mise en place …

Girls Gone Wireless

Le LAN avant l’heure

LAN Down Under

Vladimir Computin

Descendez de mon LAN!

Winternet arrive

Quartier convivial Spider-Lan

FBI Surveillance Van

Réseau de défense mondial Skynet

Internet gratuit

Wifi gratuit

Personne ne t’aime

Payez votre WiFi

Internet pour la nourriture

Téléphone infecté dans 3.2.1

Le mot de passe est dans ton coeur

HackeMate

Le monstre du lac NET

Accès …

Le voisin n’a pas payé le loyer

Pas de WiFi gratuit ici

WiFi sans mot de passe

Maman utilise ça

Voisin de 4B si je vous donne le WiFi

Ne fais pas de bruit et je te donnerai la clé

Ceux d’en haut crient beaucoup

J’appelle la garde civile

WiFi interdit

Votre Wi-Fi est dans un autre château

Dora Internet Explorer

WIFI 1,20 € / min

Sauvez le soldat Wifi

Martin Router King

Votre petite amie vous trompe

Erreur 404 Wi-Fi non disponible

Formater Windows

HackeMate

2 fusils de chasse que j’ai

Ce réseau est ton père

Socrate

Parfois je vois des WiFis

Je suis votre WiFi

Contrôle de l’alcootest, soufflez sur le WiFi

FiWi

Acheter de l’or

J’ai PlayStation

Comment changer le nom de votre réseau WiFi

Changer le nom de votre réseau WiFi est vraiment simple et vous n’avez besoin d’aucun outil spécial, uniquement un ordinateur Windows ou MacOS.

La première et la plus importante chose que nous devons savoir est l’adresse IP locale ou la passerelle par défaut du routeur. Pour cela, nous devrons ouvrir le menu Démarrer de Windows et taper cmd. À l’intérieur du terminal Windows, nous tapons ipconfig. Une fois que cela est fait, différentes adresses IP apparaîtront bien que celle qui nous intéresse soit celui appelé la passerelle par défaut. Copiez-le.

Sous MacoS, nous pouvons également le découvrir en écrivant ipconfig dans le terminal.

Une fois que nous avons copié ce numéro, nous le collons dans la barre d’adresse du navigateur. Ici, une fenêtre s’ouvrira qui vous demandera un nom d’utilisateur et un mot de passe. Parfois, c’est admin / admin et sinon, ces valeurs apparaîtront sous le routeur. Nous les recherchons et les présentons.

Une fois dans le menu du routeur – qui sera d’apparence différente pour chacun des opérateurs mais avec des sections identiques -, Nous recherchons la section Nom du réseau (SSID) et nous changeons le nom du réseau. Nous sauvegardons les données et voilà, nous pouvons faire des farces à nos voisins.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂