Cobra Kai: les personnages de « Karate Kid » qui reviendront dans la saison 3

La nouvelle bande-annonce de la troisième saison de « Cobra Kai« , Dont la première le 8 janvier 2021, a donné plusieurs indices sur ce qui va se passer dans les prochains épisodes, a également confirmé le retour de certains personnages des films » Karate Kid « .

Après que la première bande-annonce ait montré à Miguel reprendre conscience, ce clip de plus de deux minutes donne quelques détails sur ce à quoi ressemblera sa récupération. De plus, il fournit un aperçu de ce qui arrivera à chacun des personnages de la série de Netflix.

Revenant aux apparitions confirmées, la bande-annonce a confirmé le retour de Kumiko (Tamlyn Tomita) et Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), les deux personnages faisaient partie de « The Karate Kid Part II », un film dans lequel Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et son sensei , M. Miyagi (Pat Morita), se rendaient à Okinawa pour voir le père mourant de Miyagi.

KUMIKO (TAMLYN TOMITA)

Apparemment dans la troisième saison de « Cobra KaiDaniel retournera à Okinawa et rencontrera son ancien intérêt romantique, Kumiko, qui est également la nièce de l’amour perdu depuis longtemps de M. Miyagi, Yukie (Nobu McCarthy).

Bien que ce soit une nouvelle qui rend les fans heureux, ce n’était pas une surprise, car les rumeurs sur le retour de Kumiko sont apparues lorsqu’il a été suggéré que LaRusso retournerait dans la patrie de son sensei pour renouer avec son passé Miyagi-Do au Japon.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Tamlyn Tomita a évoqué son retour dans l’univers de Karate Kid: «J’ai pu travailler avec Ralph [en Cobra Kai] et voyez comment vous aborderiez les choses, et [Jon, Josh y Hayden] ils l’écoutaient avec révérence et respect. Chaque personne [en el programa] il prend vraiment grand soin de lui et est également conscient du fait qu’il essaie d’attirer de nouveaux fans. Ils savent qu’une bonne histoire sera intéressante pour toutes les générations ».

Daniel et Kumiko jouent dans l’histoire d’amour de deux adolescents dans « Karate Kid 2 » (Photo: Sony Pictures Home Entertainment)

CHOZEN TOGUCHI (YUJI OKUMOTO)

Un autre qui reviendra est Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), l’ennemi de Daniel dans le deuxième film de “Karate Kid». Chozen était le neveu et l’étudiant vedette de l’homme d’affaires Sato Toguchi, qui a également été formé avec Miyagi dans le même style de karaté Gōjū-ryū.

Bien qu’il fût un méchant, il est possible qu’il ait suivi un chemin similaire à Johnny Lawrence et qu’il revienne à la troisième saison de « Cobra Kai«Pour aider Daniel à comprendre Robby.

Le retour de Chozen a également commencé comme une rumeur et un mois après la première des nouveaux chapitres a été confirmée. Tout semble indiquer que ce personnage aura un rôle clé dans l’intrigue de la série de Netflix.

ALI MILLS (ELISABETH SHUE)

Ali Mills, l’ex de Daniel et Johnny qui a été mentionné précédemment dans la série, on sait donc qu’elle est chirurgienne pédiatrique et qu’elle vit dans le Colorado avec son mari, en plus, elle a envoyé à Johnny une demande d’ami sur Facebook.

Bien que le retour d’Elisabeth Shue n’ait pas encore été confirmé, tout indique qu’elle pourrait apparaître pour aider Miguel dans son rétablissement. Peut-être que Johnny pourra la contacter et lui parler de la blessure à la colonne vertébrale de son élève.