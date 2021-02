Comment obtenir de l’eau dans Stranded Deep

Comme dans tout jeu de survie digne de ce nom, vous devrez, avec la faim, faire face à la déshydratation; dans Stranded Deep, c’est aussi le cas, et pour faire face à la déshydratation dans le jeu, il vous faudra trouver de l’eau.

Comment collecter de l’eau dans Stranded Deep

Pour faire entrer de l’eau Stranded Deep, vous pouvez faire une multitude de choses et la première est de trouver et de ramasser des noix de coco, et la seconde est de faire une eau encore. Vous pouvez trouver des noix de coco au sommet des arbres; vous pouvez grimper et les attraper ou abattre l’arbre avec une hache brute ou un outil en pierre. L’un ou l’autre fonctionnera, mais vous devrez passer au niveau un avant de pouvoir fabriquer la hache.

Voici comment créer les deux outils:

Outil de pierre Un rocher: vous pouvez les trouver assis le long de la plage sur certaines îles.

Hache brute Deux outils en pierre Un bâton de bois: Vous pouvez les trouver assis le long de la plage avec divers autres articles; vous pouvez également obtenir des bâtons en coupant des bûches de bois Un arrimage: Pour faire des saisines, vous devez obtenir des feuilles fibreuses en hachant des plantes de yuca; un arrimage nécessite quatre plantes fibreuses à fabriquer.



Une fois que vous avez obtenu des noix de coco, vous pouvez les déposer sur le sol et les frapper avec un outil pour les rendre buvables, ou vous pouvez transformer la noix de coco en flacon de noix de coco. Faire un flacon de noix de coco vous permettra de l’utiliser comme source d’eau portable en conjonction avec un distillateur d’eau; si vous voulez faire un flacon de noix de coco, vous aurez besoin d’une noix de coco et d’un arrimage. Vous pouvez également obtenir de l’eau en récoltant et en cultivant des baies de quwawa en les plantant.

Comment faire un distillateur d’eau et un stockage d’eau à Stranded Deep

Pour rendre une eau encore échouée en profondeur, vous aurez besoin des matériaux suivants énumérés ci-dessous; vous devrez également être au niveau deux du jeu.

Trois roches

Un chiffon : vous pouvez ramasser du tissu le long des plages des îles dans le jeu, des épaves, et avec un métier à tisser et quatre feuilles fibreuses.

Une fronde de palmier : vous pouvez les obtenir en abattant des palmiers.

Un flacon de noix de coco

Une fois que vous avez obtenu les matériaux énumérés ci-dessus, fabriquez l’alambic et placez-le sur le sol près de votre camp, et avec le temps, il se remplira d’eau. Vous pouvez ensuite marcher et boire dans l’alambic avec vos mains ou remplir votre flacon de noix de coco ou un flacon en cuir que vous pouvez fabriquer avec deux bâtons en cuir et un bâton en bois.